Hospital Posadas: un niño de tres años recibió un trasplante de corazón con una técnica inédita

El donante fue un niño con una enfermedad neurológica crónica y dependencia tecnológica. Tras confirmarse la irreversibilidad de su cuadro, su familia autorizó la donación.

El doctor Juan Kiang, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular Infantil del Hospital, expresó: “El logro fue demostrar que esta técnica es posible en un hospital nacional, ponerla al servicio del sistema de trasplantes y, sobre todo, generar confianza en otros equipos”.

El Ministerio de Salud de la Nación destacó un hito médico sin precedentes: el primer trasplante cardíaco pediátrico en el ámbito público bajo el protocolo de asistolia controlada y perfusión regional normotérmica. Esta compleja intervención en un niño de tres años, realizada en el Hospital Posadas, fue el resultado de una exitosa labor de cooperación profesional y la decisión altruista de donación de órganos.

Este logro, comunicado por el Ministerio de Salud de la Nación, fue el resultado del trabajo conjunto de equipos multidisciplinarios y del gesto altruista de la familia del donante. Si bien el sistema privado ya había registrado un hito similar el año pasado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, esta intervención marca un precedente fundamental para la equidad en el acceso a la alta complejidad médica.

El Hospital Posadas se convirtió en el primer centro médico estatal en este tipo de ablación utilizando perfusión regional normotérmica. El procedimiento de asistolia controlada consiste en la extracción del órgano una vez confirmada la parada cardiocirculatoria.

Gracias al uso de tecnología de perfusión regional normotérmica, se restaura el flujo sanguíneo y la oxigenación, optimizando la viabilidad del corazón para su implante. Esta técnica amplía significativamente la disponibilidad de órganos para trasplantes de niñas y niños en hospitales públicos del país.

El donante fue un niño con una enfermedad neurológica crónica y dependencia tecnológica, estuvo internado durante más de un año. Tras confirmarse la irreversibilidad de su cuadro, su familia autorizó la donación.

Durante todo el proceso, los equipos de Cuidados Paliativos y Terapia Intensiva brindaron contención a la familia del donante, con el fin de priorizar el respeto y el alivio del sufrimiento en todo momento. Una vez determinada la irreversibilidad del cuadro, la UHPROT inició una labor conjunta con el CUCAIBA y el INCUCAI, logrando una intervención rápida y coordinada entre todos los equipos de ablación involucrados.