Refugio de paz: el pueblo escondido de San Luis que pocos conocen y enamora con su tranquilidad + Seguir en









Este sitio consigue conquistar a sus visitantes, debido a su envidiable calma se le suma y un entorno natural perfecto para descansar y disfrutar de la vista.

Este lugar asombra a los turistas por su imponente entorno natural. Viajes y Paisajes de Argentina

Argentina tiene lugares que parecen sacados de una postal y son el destino ideal para los que buscan escapar del ruido, por lo que siempre hay una opción para el turismo en cada provincia. En San Luis, como en el resto de las provincias, existen puntos populares que se llenan de gente, pero también aparecen rincones secretos que guardan una calma total.

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Este pueblo combina el aire puro de las sierras con arroyos que son una maravilla para la vista. Es el lugar perfecto para visitar un fin de semana para aquellos que necesitan alejarse de la ciudad y disfrutar de un entorno natural único.

Cortadera Viajes y Paisajes de Argentina Este sitio cuenta con varios puntos que ofrecen muchas actividades al turismo. Viajes y Paisajes de Argentina Dónde se ubica Cortaderas Cortaderas se encuentra situada en el noreste de la provincia de San Luis, estratégicamente ubicada al pie de las Sierras de los Comechingones. Esta pequeña localidad pertenece al departamento Chacabuco y está a muy pocos kilómetros de la reconocida Villa de Merlo, lo que facilita el acceso a servicios adicionales sin perder su esencia tranquila.

Su ubicación privilegiada permite observar el contraste entre el valle de Conlara y las altas cumbres, convirtiéndolo en un balcón natural hacia el horizonte puntano que atrae a viajeros de todo el país.

Qué se puede hacer en Cortaderas El principal atractivo para los visitantes es la Reserva Natural Quebrada de Villa Elena, un espacio donde el bosque nativo y las formaciones rocosas crean un entorno mágico. Aquí se pueden realizar caminatas de distinta intensidad que conducen a saltos de agua y ollas naturales de aguas sumamente transparentes.

Para los amantes de la aventura, la zona ofrece senderos habilitados para el trekking, cabalgatas guiadas y la posibilidad de realizar avistaje de aves autóctonas. Además, el Dique Piscu Yaco se ubica en las cercanías, permitiendo disfrutar de deportes náuticos sin motor y playas de arena ideales para pasar una tarde en familia. Las ferias de artesanos locales y la gastronomía regional también forman parte de la propuesta estable del lugar. Los turistas pueden degustar productos caseros como alfajores, quesos y dulces artesanales, mientras recorren las calles arboladas que mantienen un ritmo pausado y cordial durante todas las estaciones del año. Finalmente, el arroyo Cortaderas invita a detenerse y simplemente disfrutar del sonido del agua entre las piedras. Es un sitio recurrente para quienes practican la fotografía de naturaleza, ya que la luz de la tarde sobre las sierras genera colores únicos que son el sello distintivo de este rincón escondido. Embed - DESCUBRÍ CORTADERAS, EN SAN LUIS Cómo ir hasta Cortaderas Para llegar desde la ciudad de San Luis, se debe tomar la Ruta Provincial 20 hasta la intersección con la Ruta Provincial 55, y luego continuar hacia el norte por la Ruta Provincial 1. El trayecto está totalmente asfaltado y ofrece vistas panorámicas de las sierras durante gran parte del recorrido, que dura aproximadamente dos horas y media. Si el punto de partida es la Villa de Merlo, el acceso es directo y sumamente rápido hacia el sur por la misma RP1, recorriendo apenas unos 20 kilómetros. Aquellos que viajen desde otras provincias pueden llegar por vía aérea hasta el aeropuerto de San Luis o el de Merlo, y desde allí alquilar un vehículo o utilizar servicios de transporte públicos.

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