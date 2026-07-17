Menús especiales para festejar el Día del Amigo

Con la llegada del próximo 20 de julio , la expectativa por celebrar el Día del Amigo se enciende con fuerza, consolidando a esta fecha como una de las citas más esperadas del año para reencontrarse y brindar por los lazos que unen. Para acompañar estos festejos, la escena gastronómica se prepara con una amplia variedad de propuestas creativas diseñadas especialmente para compartir al centro de la mesa .

Sole di Parma se suma a los festejos por el Día del Amigo con una propuesta disponible exclusivamente el lunes 20 de julio, durante toda la jornada. La focaccería y pastelería artesanal de Tigre ofrecerá una tabla de degustación de focaccias con picada por $47.000, pensada para compartir entre varias personas.

La iniciativa reúne algunas de las focaccias más representativas de la casa, elaboradas con masa madre y larga fermentación, con combinaciones como mortadela con stracciatella y pistachos, jamón crudo con burrata y vegetales grillados, acompañadas por una selección de quesos y fiambres. Una alternativa ideal para celebrar la amistad alrededor de una mesa con sabores de inspiración italiana.

Del viernes 17 al lunes 20 de julio, SushiClub celebrará el Día del Amigo con propuestas especiales, tanto en sus salones como a través de Deli & Take. En los restaurantes, y exclusivamente con reserva prepaga, ofrecerá el Menú Friends Night, disponible durante el turno cena, una experiencia de tres pasos con barra libre por $75.000 por persona. El menú incluye entrada, plato principal y postre a elección entre distintas especialidades de la carta, como gyosas, langostinos crujientes, combinados de sushi, además de barra libre de cerveza y cócteles, una bebida sin alcohol y café.

Como beneficio adicional, quienes elijan esta posibilidad o cualquiera de los combinados de 15, 30 o 45 piezas podrán acceder a una botella de Chandon Extra Brut de 750 cc con un 40 % de descuento. En paralelo, el canal Deli & Take contará con cuatro Combos Amigos para dos, tres, seis o doce personas con valores de $74.000, $108.000, $210.000 y $396.000, respectivamente, con diferentes combinaciones de sushi y entradas para compartir (el menú para tres personas suma además una botella de Chandon Extra Brut). Tanto las propuestas en salón como las de Deli & Take serán acumulables únicamente con el beneficio de reintegro de Galicia Éminent Visa Signature.

SUSHICLUB.

FESTEJOS EL DOMINGO 19 Y LUNES 20 EN ENERO EN ENERO RESTAURANT

Quienes prefieran adelantar el festejo del Día del Amigo encontrarán una opción en Enero Restaurant, que extenderá la celebración al domingo 19 y al lunes 20 de julio, con un menú especial disponible en ambos turnos. La propuesta tiene un valor de $50.000 por persona y presenta opciones para elegir en cada paso.

Dirección: Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera Norte.

Como entrada, se podrá optar por empanadas de entraña o buñuelos de espinaca; entre los principales habrá opción de milanesa de bife de chorizo con papas fritas o ñoquis de provoleta, y para el postre, panqueque de dulce de leche o crumble de manzanas. Además, el menú incluye dos bebidas por comensal (copa de vino o una cerveza). Ubicado frente al Río de la Plata, el espacio combina una carta de inspiración ítalo argentina con un amplio y exótico salón y un deck aterrazado, un marco ideal para compartir un almuerzo o una cena entre amigos.

SABORES NOSTÁLGICOS EN OSTENDE

En Ostende, el Día del Amigo tendrá una propuesta especial inspirada en las comidas caseras y los sabores nostálgicos. El lunes 20 de julio, desde las 19 h, el restaurante de Colegiales sumará un plato fuera de carta: ravioles al disco con osobuco, una preparación que combina pasta rellena con uno de los grandes clásicos de la cocina de bodegón.

Dirección: Virrey Loreto 3303, Colegiales.

Disponible únicamente ese día, la iniciativa se integra al menú habitual de Ostende, que pone en valor recetas familiares y platos de inspiración costera, dentro de una ambientación que evoca el recuerdo de los veranos argentinos.

OSTENDE.

FESTEJO CORRIDO DEL 18 AL 26 DE JULIO EN TOMATE

Con motivo de la Semana del Día del Amigo, del 18 al 26 de julio Tomate presentará una propuesta especial disponible tanto al mediodía como por la noche en sus tres locales de Palermo Soho, el Rosedal y Pilar. Durante esos días, ofrecerá un menú para compartir para dos personas por $39.000, integrado por una selección de tapas que incluye arancinis rellenos de pesto y mozzarella, buñuelos de espinaca y quesos, una empanada a elección -de carne braseada o de portobellos con mozzarella-, papas bravas y dos bebidas, a elegir entre chopp Stella Artois de 330 cc, Fernet Branca o Carpano.

Direcciones: Av. Infanta Isabel 555, Palermo, Rosedal; El Salvador 4676, Palermo Soho; Los Crisantemos 392, Pilar.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la cocina de estación encabezada por el chef Facundo Berti y la carta de coctelería diseñada por Agustín Giuliani. Con espacios interiores, patios y sectores al aire libre, los tres restaurantes mantienen una propuesta que funciona durante toda la jornada, desde el desayuno hasta la cena, combinando gastronomía, barra de autor y una agenda pensada para reuniones y encuentros.

TOMATE.

MENÚ DE TRES PASOS EN AIRE LIBRE

En Belgrano, Aire Libre combina cocina porteña, preparaciones al horno de barro, carnes al fuego y una carta pensada para compartir en un espacio que conecta con lo natural. Para celebrar el Día del Amigo, el restaurante ofrecerá un menú especial de tres pasos disponible durante todo el lunes, con un valor de $40.000 por persona al mediodía y $54.000 por la noche, cuando se suma la opción de rabas como entrada.

Dirección: Av. del Libertador 6327, Belgrano.

La propuesta incluye principales como rigatoni mediterráneos o roast beef braseado con puré de papas y, para el final, panqueque de dulce de leche o Don Pedro. A la noche, la experiencia se completa con un DJ en vivo, una barra interactiva de Heineken con premios y promociones, y una barra de gin BLU que servirá cócteles en formato jarra para compartir en grupo.

MENÚ PARA CUATRO EN FOGA

Para celebrar el Día del Amigo, FOGA contará con una propuesta especial disponible únicamente el lunes 20 de julio, pensada para quienes disfrutan de reunirse alrededor de una buena parrilla. El menú, diseñado para cuatro personas y con un valor de $185.000, comienza con una tabla de achuras que reúne chorizo, morcilla, riñones, molleja y mini provoleta, acompañados por una selección de salsas de elaboración propia.

Dirección: Honduras 5098, Palermo.

Como principales, incluyen vacío ahumado, bife de chorizo de 400 gramos y tira de asado banderita de cinco costillas (400 gramos), servidos con una porción de papas o batatas fritas y ensalada mixta para compartir. Las bebidas y los postres se ofrecen por separado, completando una iniciativa que invita a celebrar la amistad con la cocina al fuego que distingue a FOGA.