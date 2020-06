Reabrió el Mirazur, el "mejor restaurante del mundo", con un menú lunar

"No me veía reabriendo de la misma manera en que había cerrado tres meses antes. Estaba desmotivado", explicó Colagreco, responsable de este restaurante en la idílica localidad francesa de Menton, con vistas al Mediterráneo, un año después de que la lista británica "50 Best" lo consagrara en la cima de la gastronomía mundial.