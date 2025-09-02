Las tortas fritas son una tradición argentina que suelen acompañar al mate en jornadas de lluvia. Sin embargo, a pesar de su practicidad y rapidez a la hora de prepararlas, se cocinan en abundante grasa, lo que las hace poco saludables. Por eso, cada vez más personas buscan alternativas que conserven su sabor y textura.
Ni grasas ni frituras: cómo hacer tortas fritas saludables ideales para días de lluvia
Las tortas fritas son una tradición argentina que suele acompañar cada desayuno y merienda. Sin embargo, son poco sanas para las personas debido a su forma de cocción.
La mejor manera de hacer una torta frita sin grasa es cocinándola en el horno o una sartén antiadherente. De esta manera, se logra una masa esponjosa y dorada sin necesidad de aceite. Además, se puede usar harina integral para sumar fibra, yogur natural para dar humedad y apenas un toque de sal. El resultado son unas tortas fritas más livianas y fáciles de digerir, perfectas para acompañar el mate.
Paso a paso: cómo hacer tortas fritas sin fritura
- Mezclar en un bol 2 tazas de harina (puede ser integral o común), 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de polvo de hornear.
- Agregar ½ taza de yogur natural y ¼ de taza de agua tibia. Amasar hasta lograr una masa suave.
- Dejar reposar la masa durante 20 minutos cubierta con un repasador.
- Estirar y cortar en discos del tamaño deseado.
- Colocar en una placa ligeramente aceitada o sobre una sartén antiadherente bien caliente.
- Cocinar de ambos lados hasta que estén doradas.
- Servir tibias, solas o con un toque de azúcar por encima.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con las cantidades indicadas, esta receta rinde aproximadamente unas 8 a 10 tortas fritas de tamaño mediano, ideal para 4 personas (2-3 tortas por persona). Se estima que esta versión tiene entre 505 y 520 calorías en total, lo que representa unas 65 a 70 calorías por unidad
Por último, se pueden conservar a temperatura ambiente en un recipiente hermético hasta por 2 días. Para que se mantengan tiernas, se recomienda recalentarlas unos segundos antes de servir. También pueden congelarse y regenerarse en el horno o sartén.
