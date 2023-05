Nueva edición de Burger Palusa: un evento para los amantes de la cultura hamburguesera

En el marco del Día Internacional de la Hamburguesa el 28 de mayo, The food Truck Store se adelanta y celebra el sábado 27 la segunda edición del Burger Palusa. Tras el éxito obtenido en su primera convocatoria, este año se redobla la apuesta para honrar a la hamburguesa con un ritual que convoca a los amantes de esta popular comida, y que en esta oportunidad invita a elegir a la mejor hamburguesa del país en un concurso federal que tiene como protagonista el voto de los participantes y de un jurado de reconocidos especialistas en la temática.

Esta nueva edición tiene cita el próximo 27 de mayo de 12 PM a 00:30 AM en el local de The Food Truck Store, ubicado en Sucre 1651, Belgrano, C.A.B.A, y tendrá un line up completo de actividades con master class, música en vivo y hornallas encendidas durante 12 horas donde cocinarán cinco de los más grandes referentes del mundo hamburguesero de Buenos Aires. Este año la gran novedad del Burger Palusa será la incorporación de la Competencia Federal, con la participación de hamburgueserías del interior del país que estarán presentando su producto estrella ante más de 1500 personas.