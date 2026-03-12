Peinados con volumen marcan la tendencia 2026 en hombres: cuál es el corte ideal según la edad

Los cortes masculinos de este año combinan textura, volumen y practicidad. Estilistas explican cómo elegir el peinado ideal según la etapa de la vida.

Las tendencias en cortes de pelo durante 2026 apuntan a algo versátil, cómodo y personalizado, ya no se guían por un patrón rígido . El nuevo enfoque busca que el cabello tenga movimiento, volumen y se adapte a la forma del rostro, el tipo de pelo y el estilo de vida de cada hombre. Lo que se quiere lograr es un look orgánico en el que el cabello caiga de forma natural, pero eso no implica que no requiere de técnica o estructura.

El estilista profesional Leonardo Rocco, explica que la clave está en elegir un corte que funcione bien con la edad y las necesidades de cada etapa. Mientras que los más jóvenes tienden a elegir estilos más experimentales y con textura, los adultos buscan cortes que combinen practicidad, elegancia y sobre todo fácil mantenimiento.

El corte de pelo masculino deja de responder a una única moda y pasa a adaptarse a las etapas de la vida. Las tendencias priorizan estilos que acompañen la edad, el tipo de cabello y el ritmo cotidiano de cada hombre, con propuestas que van desde looks más experimentales en la juventud hasta opciones más profesionales y prácticas en la adultez.

A esta edad, el cabello es un espacio de experimentación, donde predominan los looks con personalidad. Pero la gran diferencia que hay ahora en comparación a años anteriores es que esa experimentación está más informada y es menos impulsiva .

Uno de los cortes más elegidos es el low taper fade , un degradado bajo y suave que mantiene los laterales y nuca con un desvanecido progresivo y sin líneas marcadas, mientras deja mayor largo en la parte superior para jugar con distintos peinados.

Otra opción que gana popularidad es el shag moderno, un corte con capas y mucho movimiento que funciona muy bien en cabellos ondulados o con textura. Es un corte que no busca una simetría perfecta y se lleva casi despeinado.

También aparece el neo-mullet, una versión más equilibrada del clásico mullet. La mayor diferencia es que este corte no tiene los laterales rapados, sino que levemente rebajados, con un mayor largo en la parte posterior sin contrastes exagerados.

pelo hombre

Hombres jóvenes adultos de 26 a 35 años

En esta edad lo que más se busca es un equilibrio entre estilo y practicidad. El crop texturizado sigue siendo uno de los cortes más versátiles. Lleva flequillo corto, laterales prolijos y textura en la parte superior para una apariencia moderna pero sigue siendo fácil de mantener.

Otra tendencia fuerte es el fade medio con volumen frontal, ideal para quienes quieren un peinado moderno pero todavía verse profesional. Tiene un fade medio, limpio y progresivo, volumen controlado en la parte frontal y su ventaja es que se puede peinar tanto hacia adelante o hacia arriba.

También se mantienen vigentes los cortes clásicos reinterpretados, con raya lateral más natural y mayor movimiento en el cabello. Proyectan una elegancia moderna y es muy elegido por hombres que quieren verse bien, sin estar muy producidos

barbero 2

Hombres adultos de 36 a 50 años

En esta etapa de la vida, lo que buscan es lograr un estilo prolijo, que continúe siendo moderno y que ayude a rejuvenecer visualmente el rostro.

Uno de los cortes más pedidos es el degradado bajo con textura superior, que mantiene los laterales ordenados, deja un poco más de volumen arriba con capas suaves y es fácil de mantener.

También gana terreno el soft slick back, una versión más natural del clásico peinado hacia atrás, que evita el uso de geles pesados y apuesta por productos ligeros para que el cabello no pierda movimiento natural.

Otro corte muy pedido, sobre todo quienes no quieren algo super rígido, es el corte ejecutivo relajado. Este look se caracteriza por tener un largo medio uniforme y líneas limpias y naturales, sin contrastes marcados.

maquina pelo hombre

Hombres mayores de 50 años

Para los hombres mayores de 50, las tendencias 2026 buscan resaltar la elegancia adquirida con los años y simplificar el mantenimiento.

Los cortes cortos con laterales naturales son una de las opciones más elegidas, ya que aportan prolijidad sin recurrir a rapados extremos.

Otra alternativa es el corte medio que resalta las canas, una tendencia que cada vez gana más fuerza. En lugar de ocultarlas, muchos hombres prefieren integrarlas al estilo, utilizando capas, textura y peinados simples que destaquen el color natural sin tener que usar muchos productos.

Por último está el corte clásico largo en coronilla, que es ideal para los que tienen una abundante cabellera. Se destaca por mantener el largo arriba con los laterales más cortos, aportándole al hombre más personalidad y presencia.