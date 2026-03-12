"Nos estamos deslomando": el irónico mensaje de Lali Espósito en medio del revuelo por los viajes de Manuel Adorni

La cantante reaccionó en redes sociales a la frase del funcionario sobre el viaje con su esposa en el avión presidencial. Con ironía y un emoji, volvió a marcar distancia con el Gobierno.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La controversia se intensificó luego de que el vocero presidencial intentara explicar en una entrevista televisiva por qué su pareja lo acompañó durante el viaje oficial. En ese contexto, la frase que utilizó para justificar la situación se volvió viral: “ Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi mujer me acompañe ”.

Tras la difusión de esas declaraciones, la intérprete de “Disciplina” utilizó su cuenta de X para pronunciarse de manera indirecta: publicó el emoji de un payaso , gesto que rápidamente fue interpretado como una crítica al funcionario.

Más tarde, la artista volvió a intervenir cuando un usuario compartió un video de Diego Maradona con gestos cómplices acompañado por la frase: “nosotros pidiéndole a Lali que cuente algo del River”. Allí decidió redoblar la ironía.

“ Jajajajajjaaj, nos estamos deslomando... ¡serán shows inolvidablessss! ”, escribió la cantante, mezclando sarcasmo con una referencia a sus presentaciones musicales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lalioficial/status/2032123427964817506&partner=&hide_thread=false Jajajajajjaaj nos estamos deslomando ... serán shows inolvidablessss! — Lali (@lalioficial) March 12, 2026

La publicación generó una gran cantidad de respuestas de sus seguidores. Entre los comentarios se destacaron mensajes como: “Jajajaj te amo nunca dejes de hacerme reír. Cuantos ovarios querida”; “JAJAJAJ el verdadero deslomando, estaremos esperando con mucha ansiedad”; “Yo deslomándome para pagar ese campo delantero amor te amo”; y “Lali... deslomate un poquito más y sacá otra fecha porfa”.

Los cruces entre Lali Espósito y el Gobierno

El cruce entre la artista y el oficialismo tiene antecedentes. Todo comenzó durante las PASO de 2023, cuando Lali publicó el mensaje “qué peligroso. Qué triste” tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias.

En ese momento, el entonces candidato respondió que “no sabía quién era” la cantante y aseguró que él escuchaba a The Rolling Stones.

La disputa se profundizó a comienzos de 2024, cuando ya como presidente, Milei la llamó “Lali Depósito” y la acusó de cobrar cifras millonarias a gobiernos provinciales y municipales por sus shows. La cantante respondió con una carta abierta en la que defendió su trayectoria profesional y el carácter autogestionado de su carrera.

Más recientemente, el conflicto sumó otro capítulo con el lanzamiento de su canción “Fanático”, donde incluyó varias indirectas dirigidas al mandatario.