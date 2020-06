Pizza en cuarentena: de la porteña a la neoyorquina No hace falta recurrir a sofisticaciones ni incurrir en grandes gastos: un producto "nac & pop" que encontró nuevas facetas y recobró protagonismo durante el aislamiento preventivo. Clásica, de estilo napoletano o romano, americana "by the slice", de masa madre o con ingredientes de pequeños productores locales.