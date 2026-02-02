Fin de semana largo del Carnaval 2026: ¿lunes y martes feriado o días no laborables? + Seguir en









El Gobierno definió un descanso extendido y su alcance oficial para la celebración de febrero en 2026.

Cómo será el calendario de feriados en Carnaval 2026

Cada año, el Carnaval ocupa un lugar destacado dentro del calendario argentino y funciona como uno de los primeros grandes cortes en la rutina laboral. Para este 2026, la atención está puesta en cómo quedará configurado el descanso de febrero, una definición que impacta tanto en la organización del trabajo como en el movimiento turístico y la planificación familiar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En Argentina, la diferencia entre feriado y día no laborable puede cambiar por completo la rutina de millones de personas. Mientras algunos sectores frenan casi por completo, otros siguen en marcha, aunque con un ritmo distinto.

CARNAVAL 2.jpg Según la definición oficial, ya está claro cómo se encuadra Carnaval 2026. Aun así, el tema no deja de tener matices, porque hay actividades que se adaptan, acuerdos privados que modifican la práctica y realidades distintas entre el sector público y el privado.

Cuándo es Carnaval En 2026, Carnaval se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero. Las fechas surgen del calendario litúrgico y se fijan en función de la Pascua, por lo que cambian todos los años. Esa variación explica por qué, en algunas temporadas, el impacto en la agenda laboral y escolar es mayor que en otras.

El Carnaval tiene una tradición fuerte en varias provincias, con corsos, murgas y celebraciones populares que convocan tanto a vecinos como a turistas. En lugares como Corrientes, Entre Ríos o el noroeste argentino, esos días tienen un peso cultural y económico particular, más allá de la condición legal del descanso.

carnaval.webp Carnaval 2026: feriado o días no laborables Para 2026, lunes y martes de Carnaval son feriados nacionales. Esto implica que rige el descanso obligatorio, tal como establece la normativa vigente. En términos prácticos, quienes trabajen durante esas jornadas deberán cobrar el pago correspondiente a un feriado, según la legislación laboral. La diferencia con los días no laborables es clave. En esos casos, el empleador decide si se trabaja o no, y el pago no tiene recargos especiales. En Carnaval, al tratarse de feriados, el esquema es otro y alcanza tanto al sector público como al privado. Aun así, hay actividades esenciales, como transporte, salud, seguridad, gastronomía, que siguen funcionando. Ahí aparecen los acuerdos particulares y los turnos especiales. En la calle, suele sentirse un clima distinto, más calmo, con menos movimiento en zonas administrativas y más circulación en destinos turísticos. 2- VALIJAS.jpg Calendario de feriados 2026 en Argentina El esquema oficial de 2026 combina fechas fijas, traslados estratégicos y jornadas no laborables con fines turísticos. Conocer esa grilla ayuda a anticipar descansos y también a entender cómo se distribuye la actividad a lo largo del año. Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Días no laborables de 2026 23 de marzo (lunes): justo antes del feriado del 24 de marzo.

justo antes del feriado del 24 de marzo. 10 de julio (viernes): para extender el descanso tras el 9 de julio.

para extender el descanso tras el 9 de julio. 7 de diciembre (lunes): antes del feriado del 8 de diciembre.

Temas Feriados

Carnaval

Argentina