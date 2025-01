Popular y eficaz: este entrenamiento nació en el siglo XIX para mejorar la salud y lograr bienestar corporal

Esta actividad física surgió en el siglo XIX con el objetivo de trabajar la resistencia y fortalecer el físico, y se caracteriza por no utilizar peso o realizar movimientos muy bruscos y fuertes. Conocé las claves de uno de los entrenamientos más efectivos.

Dentro de los ejercicios más destacados que se realizan en esta actividad física, se incluyen estiramientos, flexiones, balanceos, patadas, saltos y torsiones, con ejercicios específicos de trabajo, como los abdominales y las dominadas.

Este entrenamiento es una herramienta excelente con grandes beneficios en la salud y el cuerpo humano, promoviendo la fuerza, la resistencia, la coordinación, la flexibilidad y el bienestar general, al exigir a un alto nivel al sistema cardiovascular.

Cuándo surgió la calistenia

Los orígenes de este entrenamiento físico se remontan al siglo XIX y se promovieron gracias a los gimnastas alemanes Adolf Spiess y Friedrich Ludwig Jahn, con el objetivo de mejorar la salud y la educación física.

Catharine Beecher, autora y educadora estadounidense del siglo XIX, fue una de las primeras defensoras de la calistenia y se encargó de promover y difundir los beneficios de esta actividad en el libro "Physiology and Calisthenics for Schools and Families" en 1856.

En sus inicios fue pensada como una actividad exclusivamente para mujeres, pero con el paso del tiempo se expandió hacia ambos géneros. Hoy en día, la calistenia volvió a instalarse popularmente como uno de los entrenamientos más efectivos y beneficiosos para la salud y estado físico de todas las personas.