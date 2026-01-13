Por qué el martes 13 es una fecha de mala suerte y qué es todo lo que hay que evitar, según las supersticiones

Muchas culturas sugieren evitar tomar decisiones importantes en este día, como casarse, viajar o empezar nuevos proyectos, para no atraer desgracias.

La creencia está relacionada a la Última Cena, la mitología romana y la caída de Constantinopla.

El martes 13 es considerado por muchos como una fecha de mala suerte , un día en el que se deben evitar decisiones importantes, como casarse, viajar o firmar contratos.

A pesar de que la ciencia y la lógica no respaldan estas creencias, la superstición sigue siendo fuerte, especialmente en muchas culturas hispanoamericanas. Pero, ¿de dónde viene esta tradición?

La asociación del número con los eventos desafortunados tiene raíces históricas, culturales y religiosas, que van desde la Última Cena , hasta la mitología romana y eventos históricos como la caída de Constantinopla . A continuación, conocé los detalles.

El número 13, por sí solo, es considerado de mala suerte en muchas tradiciones desde tiempos antiguos. Una de las explicaciones más arraigadas tiene que ver con la religión cristiana.

Durante la Última Cena, Jesús se sentó con sus 12 apóstoles, sumando un total de 13 personas. Judas , quien lo traicionó , fue el decimotercer comensal , lo que generó la asociación con el mal augurio.

En cuanto al martes, la superstición tiene su base en la mitología romana. Marte, el dios de la guerra, regía este día, lo que lo vinculaba con la violencia y el conflicto.

Uno de los episodios históricos más relevantes que ayudó a cimentar esta creencia fue la caída de Constantinopla el 29 de mayo de 1453. Este evento, considerado uno de los más importantes de la historia medieval, ocurrió un martes 13, y quedó señalado como el día de la derrota.

A su vez, las referencias siguen apareciendo: la carta número 13 del mazo de Tarot es la Muerte, y el 13 es “la yeta” en la tabla de sueños que se usa para apostar en la lotería.

Martes 13, no te cases ni te embarques

A lo largo de la historia, las supersticiones alrededor del martes 13 se fueron acumulando, con un énfasis particular en evitar ciertos actos considerados de "riesgo" en esta fecha. Entre ellos, están:

No casarse: se cree que los matrimonios contraídos en esta fecha están destinados al fracaso. Esta creencia se fundamenta en la idea de que este día está asociado con la tragedia, la violencia y la traición, lo que sería una mala base para una unión.

Casamiento en Argentina.jpg Los precios para casarse en Argentina representan un desafío económico para muchas parejas

No embarcarse : similar al casamiento, el refrán aconseja no emprender viajes importantes en un martes 13. Se considera que los traslados están destinados a fracasar, ya sea por accidentes, contratiempos o malas decisiones .

: similar al casamiento, el refrán aconseja no emprender viajes importantes en un martes 13. Se considera que los traslados están destinados a fracasar, ya sea por . Evitar firmar contratos importantes : por temor a que los acuerdos no se concreten o que surjan problemas inesperados , algunas personas prefieren no firmar contratos, acuerdos financieros o compromisos laborales.

: por temor a que los acuerdos no se concreten o que surjan , algunas personas prefieren no firmar contratos, acuerdos financieros o compromisos laborales. No comenzar proyectos nuevos : la superstición también sugiere que no es un buen día para iniciar nuevas actividades o proyectos. Se cree que las iniciativas emprendidas en este día no tendrán éxito o se verán marcadas por el fracaso.

: la superstición también sugiere que no es un buen día para iniciar nuevas actividades o proyectos. Se cree que las iniciativas emprendidas en este día o se verán marcadas por el fracaso. Evitar discusiones o enfrentamientos: dado que Marte es el dios de la guerra, este día se asocia con conflictos, peleas y agresividad. Así, algunas personas evitan entrar en discusiones o situaciones tensas, por miedo a que estas se conviertan peleas.

discusion pelea parejas novios.jpg