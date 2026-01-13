Cuáles son las mejores pelotas para llevar a la playa y a qué se puede jugar

Hoy en día existen muchas opciones para divertirse con la familia o con amigos junto al mar.

Estas son las mejores propuestas para jugar en la playa.

Veranear junto al mar suele venir acompañado de juegos, comida y risas compartidas. Pero hay un objeto muy especial para los argentinos que no puede faltar cuando se va a la playa : la pelota .

Pero aunque muchos no lo sepan, lo que marca la diferencia es elegir el mejor modelo de pelota. El viento, la arena y el espacio abierto que uno tiene en la playa requieren de materiales específicos , fáciles de transportar y aptos para todos.

Para la playa, con el calor, el agua salada de mar y el viento, las mejores pelotas son:

Es muy buena por su bajo peso y por ocupar muy poco lugar dentro del bolso. Es perfecta para todo tipo de personas porque no lastima y se adapta a cualquier espacio.

Su superficie flexible ofrece un muy buen rebote sobre la arena húmeda. Además es genial para grupos grandes porque soporta todo tipo de golpes sin deformarse.

Pelota tipo vóley de material sintético

Como está pensada para superficies irregulares, mantiene su forma y permite buenos pases. Además es capaz de resistir el contacto con el agua salada y sol fuerte.

Pelota de fútbol de espuma

Al ser tan liviana, este tipo de pelota es muy segura para evitar lastimarse en la playa o lastimar a un tercero. Es una opción muy elegida por familias con chicos.

Pelota de caucho

Esta es más firme que las anteriores, por lo que tolera usos prolongados. Se adapta a casi cualquier tipo de juego y mantiene su estabilidad hasta cuando hay viento.

5 juegos para jugar en la playa con pelota

Cuando vas a la playa, los mejores juegos con pelota son:

Ronda de pases

Las personas forman un círculo y se pasan la pelota sin dejarla caer. Además, si se siente muy fácil, se le puede sumar dificultad con una sola mano o contando los toques.

Arco improvisado

Con toallas o mochilas se marcan dos arcos. El objetivo es jugar un partido de fútbol entre dos o cuatro personas, o aprovechar el arco para jugar al famoso "el que mete gol, entra" que consiste en que quien mete el gol se vuelve el arquero.

Quemado

Dos equipos se enfrentan en un espacio delimitado. Gana el equipo que logra eliminar a los rivales tocándolos con la pelota.

Vóley

Se puede hacer una línea en la arena para separar las dos canchas. Sobre esa marca se hacen los pases por arriba y se puede llevar a cabo un partido de vóley normal.

Carrera con pases

Dos filas avanzan hasta una marca mientras se pasan la pelota de punta a punta. El equipo que completa primero el recorrido se gana el punto.