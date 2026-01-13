Veranear junto al mar suele venir acompañado de juegos, comida y risas compartidas. Pero hay un objeto muy especial para los argentinos que no puede faltar cuando se va a la playa: la pelota.
Cuáles son las mejores pelotas para llevar a la playa y a qué se puede jugar
Hoy en día existen muchas opciones para divertirse con la familia o con amigos junto al mar.
-
Tragedia en Santa Clara del Mar: una ola gigante causó una muerte y dejó 35 personas heridas
-
Playas privadas: un vacío legal en el Presupuesto genera inquietudes y cruces con el gobierno
Pero aunque muchos no lo sepan, lo que marca la diferencia es elegir el mejor modelo de pelota. El viento, la arena y el espacio abierto que uno tiene en la playa requieren de materiales específicos, fáciles de transportar y aptos para todos.
Las mejores pelotas para llevar a la playa
Para la playa, con el calor, el agua salada de mar y el viento, las mejores pelotas son:
Pelota inflable
Es muy buena por su bajo peso y por ocupar muy poco lugar dentro del bolso. Es perfecta para todo tipo de personas porque no lastima y se adapta a cualquier espacio.
Pelota de goma
Su superficie flexible ofrece un muy buen rebote sobre la arena húmeda. Además es genial para grupos grandes porque soporta todo tipo de golpes sin deformarse.
Pelota tipo vóley de material sintético
Como está pensada para superficies irregulares, mantiene su forma y permite buenos pases. Además es capaz de resistir el contacto con el agua salada y sol fuerte.
Pelota de fútbol de espuma
Al ser tan liviana, este tipo de pelota es muy segura para evitar lastimarse en la playa o lastimar a un tercero. Es una opción muy elegida por familias con chicos.
Pelota de caucho
Esta es más firme que las anteriores, por lo que tolera usos prolongados. Se adapta a casi cualquier tipo de juego y mantiene su estabilidad hasta cuando hay viento.
5 juegos para jugar en la playa con pelota
Cuando vas a la playa, los mejores juegos con pelota son:
Ronda de pases
Las personas forman un círculo y se pasan la pelota sin dejarla caer. Además, si se siente muy fácil, se le puede sumar dificultad con una sola mano o contando los toques.
Arco improvisado
Con toallas o mochilas se marcan dos arcos. El objetivo es jugar un partido de fútbol entre dos o cuatro personas, o aprovechar el arco para jugar al famoso "el que mete gol, entra" que consiste en que quien mete el gol se vuelve el arquero.
Quemado
Dos equipos se enfrentan en un espacio delimitado. Gana el equipo que logra eliminar a los rivales tocándolos con la pelota.
Vóley
Se puede hacer una línea en la arena para separar las dos canchas. Sobre esa marca se hacen los pases por arriba y se puede llevar a cabo un partido de vóley normal.
Carrera con pases
Dos filas avanzan hasta una marca mientras se pasan la pelota de punta a punta. El equipo que completa primero el recorrido se gana el punto.
- Temas
- playas
Dejá tu comentario