Por qué es el Día Mundial del Gato cada 20 de febrero y cuáles son sus características más desconocidas

En Argentina, alrededor del 51% de los hogares convive con al menos un felino, y la población de estas mascotas creció un 25% en los últimos cinco años.

La fecha conmemora a Socks, el famoso gato de la familia Clinton que vivió en la Casa Blanca.

Cada 20 de febrero se celebra el Día Mundial del Gato , en homenaje a Socks , la mascota del 42º presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton y su familia.

Lejos de ser animales meramente independientes, se consolidaron como compañeros de vida y estímulo emocional. En Argentina, más del 50% de los hogares convive con al menos uno, según datos de la consultora Kantar en 2024, y la población felina aumentó un 25% en los últimos cinco años.

El 20 de febrero se celebra el Día Mundial del Gato en honor a Socks , el famoso felino que formó parte de la familia del Bill Clinton. Se dice que el animal nació a principios de 1989 en Little Rock, Arkansas, y fue adoptado en 1991 por Chelsea Clinton , quien lo encontró jugando con su hermano, Midnight.

Su nombre, que significa “medias” en inglés, hace referencia a las distintivas manchas blancas en sus patas, que contrastaban con su pelaje negro.

Cuando Clinton ganó las elecciones en 1993 , Socks se trasladó a la Casa Blanca , donde compartió la residencia con Buddy , un perro labrador retriever. Aunque la convivencia no siempre fue sencilla, el animal se convirtió en el primer gato en habitar oficialmente la residencia presidencial y rápidamente captó la atención del público, apareciendo en eventos, conferencias y fotografías oficiales.

Su popularidad fue tal que llegó a protagonizar la sección infantil del sitio web del domicilio, y Hilary Clinton le dedicó un libro para niños, "Dear Socks, Dear Buddy", publicado en 1998.

Durante su vida, recibió otros homenajes, como el cómic "Socks Goes to Washington: The Diary of America’s First Cat" en 1993 y una versión Muppet en el programa "Larry King Live", entrevistado por Kermit the Frog.

Después del fin del mandato en 2001, el gato fue adoptado por Betty Currie, secretaria personal de Clinton, en Hollywood, Maryland. La mascota falleció el 20 de febrero de 2009 debido a un cáncer, por lo que muchos usuarios de internet comenzaron a tomar esa fecha como una oportunidad para recordar a estos animales.

Esta efeméride se celebra junto con otras dos fechas internacionales: el 8 de agosto, establecida por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) y el 29 de octubre, Día Nacional del Gato en Estados Unidos, creado por la especialista Colleen Paige para fomentar la adopción y la tenencia responsable.

5 características de los gatos poco conocidas incluso por sus dueños

Preferencia por la rutina

Estudios de la Universidad de Sussex muestran que los gatos reaccionan mejor a eventos que ocurren donde los esperan, evitando lugares o situaciones impredecibles. Este comportamiento revela su apego a la rutina y su capacidad para anticipar su entorno, algo que impacta directamente en su estabilidad emocional dentro del hogar.

Emociones en base al clima

Los felinos domésticos adaptan su actividad física, descanso y alimentación según la temperatura, la humedad y la duración del día, de acuerdo con una investigación de la Universidad Massey, en Nueva Zelanda.

Es así que, durante estaciones cálidas, comen y duermen más, mientras que la lluvia o los días cortos reducen los juegos o el tiempo de acicalamiento.

Expresiones faciales y el "parpadeo lento"

Los gatos poseen hasta 276 expresiones faciales distintas, la mayoría (83%) usadas para comunicarse socialmente con otros individuos de su especie o personas, según identificó un estudio en el CatCafé Lounge de Los Ángeles. Este repertorio permite transmitir emociones complejas, establecer jerarquías o mostrar afinidad sin necesidad de emitir sonidos, una adaptación clave de la domesticación.

Además, los felinos utilizan el “parpadeo lento” como una señal de confianza y relajación hacia los humanos. De acuerdo con una investigación experimental de la Universidad de Sussex, cuando tu mascota entrecierra los ojos frente a una persona, y suele recibir el mismo gesto de vuelta, le facilita la conexión emocional; más cuando se trata de un desconocido.

Bigotes

Los bigotes, llamados vibrisas, funcionan como sofisticados sensores que detectan cambios en el aire, distancias y texturas. Esta habilidad les permite maniobrar con precisión en espacios estrechos, cazar con eficacia y mantener el equilibrio, incluso durante la noche o en ambientes poco iluminados.

Impacto en la biodiversidad

Los gatos domésticos pueden influir significativamente en los ecosistemas cercanos a los hogares. Investigaciones publicadas en "Animal Conservation" revelan que estos felinos cazan a una tasa superior a depredadores salvajes de tamaño similar, afectando aves y pequeños mamíferos.

Sus movimientos se concentran principalmente en un radio de 100 metros alrededor de su casa, y se estima que cada uno puede capturar entre 14 y 39 presas por hectárea al año.

1 de cada 2 hogares en Argentina tienen un gato como mascotas

En Argentina, el 51% de los hogares convive con al menos un gato, según Kantar en 2024, y la población felina creció un 25% en cinco años, de acuerdo con la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena), evidenciando una tendencia creciente hacia estas mascotas. El 75% de los dueños lo considera como un miembro de la familia.

Además, un estudio publicado en "Scientific Reports" reveló que convivir con felinos aporta beneficios cognitivos y emocionales, ayudando a reducir la ansiedad, mejorar la memoria y ofrecer estímulos sociales y afectivos, especialmente en adultos mayores.