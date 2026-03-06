Cuánto sale el mantenimiento de fin de temporada de piletas en 2026: opciones y precios + Seguir en









Una vez que se termina el calor, las piscinas descansan, pero esto no evita que puedan deteriorarse.

Con el fin del calor, no significa que haya que descuidar la piscina de casa. Freepik

Con la llegada de los últimos días de verano, muchas familias empiezan a pensar en cómo cuidar sus piletas tras disfrutar del verano. Dejar la piscina abandonada durante el invierno puede traer enormes dolores de cabeza y gastos innecesarios al año siguiente, por lo que prepararla a tiempo resulta fundamental.

El objetivo principal de hacer este trabajo ahora es cuidar la economía del hogar y evitar sorpresas desagradables cuando vuelva el calor. Adelantarse a los problemas con un buen plan de acción garantiza que, a fin de año, todo esté en perfectas condiciones.

Psicina verano Freepik Es clave invertir en un buen servicio para que la piscina no se deteriore con el frío. Freepik En qué consiste el mantenimiento de fin de temporada La idea es preparar el agua para que aguante impecable desde que termina el verano hasta la próxima temporada. El trabajo arranca con una limpieza a fondo: hay que pasar el barrefondo para sacar la suciedad, cepillar las paredes y vaciar las canastas del filtro, evitando así que los restos de hojas y tierra se descompongan en el fondo.

Luego, es necesario aplicar un golpe fuerte de cloro y un producto especial para el frío. Esto es clave para frenar el crecimiento de algas, que nacen en el agua estancada y son las verdaderas culpables de que la pileta se ponga verde. Por último, resulta fundamental colocar una lona gruesa para bloquear la luz del sol, ya que sin iluminación, estas algas no pueden vivir.

Embed - COMO MANTENER LA PISCINA EN INVIERNO Los precios para el cierre de temporada de tu pileta Para este cierre de temporada, contratar a personal especializado que realice el trabajo completo cuesta entre $35.000 y $60.000. A ese monto inicial hay que sumarle lo que valen los productos químicos necesarios para el proceso, como el cloro de choque y los alguicidas, que pueden representar entre $25.000 y $40.000 adicionales dependiendo de los litros de agua que tenga la estructura.

En caso de que los filtros no limpien bien y haga falta cambiarles la arena interna, el arreglo sumará entre $40.000 y $70.000 al presupuesto. Por otro lado, para los dueños que prefieren pagar una cuota fija y desentenderse del tema hasta la próxima ola de calor, existen servicios de mantenimiento básico con una visita semanal que arrancan en los $22.900 mensuales.

