Liam Gallagher agradeció a los fans por no votar a Oasis para ingresar al Salón de la Fama del Rock

Por segundo año consecutivo la banda oriunda de Manchester esta preseleccionada para el ingreso de este año.

Liam Gallagher habló sobre la posición de Oasis en la votación del Salón de la Fama del Rock and Roll de 2026 .

El año pasado se agregaron 14 nuevos nominados a la lista larga, entre ellos Cyndi Lauper, Mariah Carey, The White Stripes y Oasis, lo que llevó a Liam a declarar que el Salón de la Fama era "para idiotas" en Twitter/X.

Cuando un fan respondió a su tuit y le preguntó qué haría si ganaran, respondió: "Obviamente, di que es lo mejor de la historia". Las posibilidades de que eso ocurra son cada vez más remotas, con Oasis por detrás de artistas como Pink, Sade y Luther Vandross en la votación de los fans.

Al momento de escribir esto, Oasis ha obtenido poco más de 100,000 votos, con Phil Collins encabezando la clasificación con más de 300,000. En respuesta, Liam agradeció a sus fans su inacción, escribiendo en X: "Quiero agradecer de todo corazón a todos los que NO nos han votado. Esto es para ustedes, gracias" .

Luego publicó otra publicación dirigida a quienes sí votaron. "Y a todos los que votaron por nosotros", escribió, "¡SENTÉNTENSE!".

Esta no es la primera vez que Liam critica duramente al prestigioso Salón de la Fama del Rock. En 2024, volvió a criticarlo en una serie de publicaciones en redes sociales tras la nominación de Oasis para el Salón de la Fama ese año.

"A la mierda el Salón de la Fama del Rock n Roll, está lleno de BUMBACLARTS LG", escribió Gallagher en X en ese momento en respuesta a la noticia.

El ex líder también le dijo a un usuario que planeaba votar en la votación de los fanáticos que no "perdiera el tiempo" y agregó que "por mucho que se aprecie, es todo un montón de tonterías".