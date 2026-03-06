Por qué las puertas de madera se hinchan en verano y cuál es el mejor truco para evitarlo

Sellar con barniz o pintura, ajustar las bisagras, usar deshumidificadores y mantener las puertas protegidas del sol evita que se traben y prolonga su vida útil.

La madera absorbe humedad en verano, haciendo que las fibras se expandan y las puertas se rocen con el marco.

El calor y la humedad del verano pueden transformar una puerta de madera lisa y funcional en un problema. Muchos propietarios se sorprenden al intentar cerrar una que se movía con suavidad y, ahora, se encuentran con que se traba , cruje o no encaja en el marco .

Este fenómeno no es un fallo del carpintero ni un defecto del objeto, sino una reacción natural a los cambios ambientales. El material orgánico absorbe el agua del aire, y al hacerlo, sus fibras se expanden, causando hinchazón .

Además de la molestia diaria, puede generar tensión en las bisagras , afectando su durabilidad . A continuación, conocé cómo prevenirlo.

La hinchazón en verano se debe, principalmente, a la humedad elevada que acompaña a esta estación. Las fibras de madera actúan como una esponja , absorbiendo agua del aire y expandiéndose. Este aumento de volumen puede ser suficiente para que la puerta se quede atascada en el marco, roce el suelo o dificulte el cierre de cerraduras.

La exposición directa a la luz solar también puede afectar la madera, ya que provoca cambios de temperatura que hacen que se expanda y contraiga de forma desigual . Esto es común en aquellas ubicadas en exteriores o las que están cerca de ventanas y balcones .

Además, los niveles de humedad dentro de la vivienda, generados por cocinas, baños o electrodomésticos como humidificadores, pueden acelerar el proceso en las interiores.

El tipo de madera es otro factor. Las más blandas como pino o abeto son propensas a hincharse, mientras que las duras como el roble o cedro presentan mayor estabilidad dimensional.

puerta hinchada

Cómo prevenirlo

Sellado y acabado

Aplicar barniz, pintura o sellador en todas las superficies, incluidos los bordes, crea una barrera contra la humedad. Los transparentes permiten conservar la veta natural de la madera, mientras que el tinte exterior de calidad protege mejor contra los cambios de temperatura y la humedad ambiental.

Es recomendable renovar el sellado cada pocos años, según el uso y la exposición al clima.

barniz puertas

Control de la humedad interna

Mantener la humedad relativa en torno al 40–60% ayuda a que la madera conserve sus dimensiones. Deshumidificadores y aires acondicionados son herramientas efectivas, por lo que, colocarlos cerca de puertas afectadas asegura un efecto directo.

El mantenimiento regular de filtros y depósitos de agua garantiza la eficacia de los equipos.

Ventilación adecuada

Permitir la circulación de aire fresco evita que la humedad se acumule. Abrirlas ventanas en momentos de baja humedad exterior o utilizar extractores en baños y cocinas minimiza la absorción de agua por las puertas interiores.

Protección frente al sol

Evitar que la luz solar directa golpee puertas de madera con cortinas o protectores reduce la expansión desigual y previene deformaciones que pueden dañar bisagras y marcos.

Revisión

Comprobar bisagras, cerraduras y la alineación de la puerta permite detectar problemas antes de que se agraven. Ajustar tornillos y clavos sueltos mantiene la puerta funcional incluso con cambios de temperatura y humedad.

puerta arreglo

Si mi puerta de madera se hinchó ¿cómo lo arreglo?

Cuando la puerta ya está hinchada, hay varias soluciones, dependiendo de la gravedad:

Lijado localizado

Identificar las zonas que rozan el marco y lijarlas suavemente con papel de grano grueso y luego fino permite que la puerta encaje nuevamente.

Es crucial volver a sellar las áreas lijadas con barniz o pintura para evitar que la madera vuelva a absorber humedad.

lijar puerta

Cepillado

Para hinchazones importantes, el uso de una cepilladora manual o eléctrica permite retirar mayor cantidad de madera de manera uniforme. Siempre con protección adecuada (guantes y gafas), se trabaja poco a poco hasta lograr un ajuste correcto sin dañar la puerta.

Soluciones temporales

Talco o jabón en polvo a lo largo del borde pegajoso puede reducir la fricción, y ajustar bisagras sueltas pueden permitir un cierre temporal hasta que se realice un lijado o cepillado completo. Estas soluciones son útiles en casos urgentes, aunque no resuelven del todo el problema.

Reemplazo de la puerta

Si los daños son severos o recurrentes, reemplazar la puerta por una de madera maciza con núcleo estable y acabado profesional puede ser la mejor inversión. Las de alta calidad absorben menos humedad y ofrecen mayor durabilidad, especialmente en exteriores.