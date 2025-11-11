Por qué la manzana puede prevenir el Alzheimer y mejorar la memoria, según los especialistas







Descubrí los beneficios más importantes de esta fruta y una receta fácil para llevar en tu próxima merienda.

Las manzanas son especialmente beneficiosas, gracias a sus componentes antioxidantes. Freepik.

Una de las frutas que los especialistas recomiendan consumir más frecuentemente son las manzanas, no por nada existe la frase “An apple a day keeps the doctor away” (“Una manzana al día mantiene alejado al doctor”. Esto se debe a que cuenta con muchas propiedades beneficiosas para el organismo.

Las manzanas no solo pueden consumirse en su forma natural, ya sea con o sin cáscara. Estas también se pueden utilizar para distintas preparaciones, como por ejemplo, un bizcochuelo ideal para acompañar los mates a la tarde o panqueques deliciosos para consumir como postre en la cena.

manzanas.jpg Beneficios de las manzanas Fortalecimiento del cerebro: Las manzanas cuentan con un componente llamado quercetina, que con su poder antioxidante y antiinflamatorio protege las células de todo el sistema nervioso central, que fortalecen la memoria y luchan contra los radicales libres para evitar el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer.

Prevención de la diabetes: Los polifenoles presentes en las manzanas protegen las células del páncreas, que se encargan de la producción de insulina. Gracias a ello, se mantiene estable el nivel de glucosa en sangre, lo que impide el desarrollo de diabetes tipo 2.

Lucha contra el asma: La quercetina no solo trae beneficios para el cerebro, sino que también evita el daño oxidativo de los órganos del aparato respiratorio. De esta manera, se impide su inflamación, lo que ayuda a prevenir enfermedades como asma, rinitis y bronquitis.

Torta manzana cremosa sin TACC.jpg Receta de torta de manzana Ingredientes 200g de harina de repostería

200g de manteca pomada

200 g de azúcar

4 huevos

3 manzanas

1 cucharadita de polvo para hornear Preparación Precalentar el horno a 180ºC. Separar las yemas de las claras de los huevos. Batir las yemas con el azúcar hasta que se blanqueen. Agregar la manteca blanda y batir hasta que se integre. Añadir la harina y el polvo para hornear tamizados. Montar las claras a punto de nieve fuerte. Incorporar a la masa un tercio y mezclar sin cuidado para aligerar la mezcla, incorporar el resto de las claras con cuidado, con movimientos envolventes de abajo arriba. Forrar un molde redondo con papel de hornear o engrasar con manteca y un poco de harina. Verter la mitad de la masa y colocar láminas finas de manzana. Echar el resto de la masa y adornarlo con la manzana que queda. Espolvorear un poco de azúcar y hornear durante unos 45-50 minutos.

