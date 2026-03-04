Un estudiante argentino de 16 años ganó una premio de la NASA con un proyecto de minería sustentable en Marte + Seguir en









Matías Trufelman, alumno porteño, lideró un equipo internacional y obtuvo el primer puesto con un robot para minería sustentable en el planeta rojo.

Matías Trufelman, el joven argentino que ganó un premio en una competencia internacional de robótica vinculada a la NASA﻿.

Un estudiante argentino de 16 años lideró un proyecto en una competencia internacional de robótica vinculada a la NASA, realizada en Estados Unidos, y obtuvo el primer puesto entre equipos de distintos países. La propuesta se basó en un sistema de minería sustentable en Marte, que combinó robótica, programación estratégica e innovación tecnológica.

Matías Trufelman, estudiante de cuarto año de la Escuela Scholem Aleijem, de la Ciudad de Buenos Aires, fue distinguido por la NASA junto a su equipo por diseñar un robot capaz de extraer minerales en Marte sin dañar el ambiente.

El proyecto, que combina innovación tecnológica con criterios de sustentabilidad, se presentó en una competencia internacional de robótica organizada en Estados Unidos en el marco del programa educativo Space Academy Camp, vinculado a la agencia espacial estadounidense.

La iniciativa que llevó al grupo al primer puesto consistió en el diseño de un robot para extraer minerales en el planeta rojo de manera sustentable. La propuesta apunta a que, en futuras misiones humanas a Marte, sea posible aprovechar recursos naturales sin provocar daños ambientales ni alterar eventuales ecosistemas.

El enfoque del proyecto ganador del premio de la NASA El proyecto fue reconocido especialmente por su enfoque en la sostenibilidad y la innovación tecnológica, dos pilares centrales para la exploración espacial del futuro. Los equipos participantes debieron desarrollar un sistema preparado para operar en condiciones extremas y, al mismo tiempo, optimizar la obtención de recursos esenciales para misiones de larga duración.

El logro encabezado por Matías Trufelman refleja el potencial del talento científico argentino y el creciente interés de estudiantes de todo el mundo por el desarrollo de tecnologías espaciales. Este tipo de desafíos busca acercar a las nuevas generaciones a la ingeniería, la robótica y la investigación aplicada a futuras misiones hacia Marte. En coincidencia con el 4 de marzo, Día Mundial para el Desarrollo de la Ingeniería Sostenible, la distinción refuerza el compromiso de la ingeniería argentina como puente para transformar el potencial tecnológico en bienestar económico duradero, y ratifica la importancia de apostar por la innovación sustentable como camino hacia un futuro más equitativo y resiliente.

Temas NASA

Marte