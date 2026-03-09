El primer octocóptero "Dragonfly" de la NASA que explorará la luna de Saturno en 2034 + Seguir en









El vehículo volará entre diferentes zonas de la superficie para investigar procesos químicos relacionados con el origen de la vida.

Para los científicos de la NASA, esta misión representa un avance tecnológico significativo en la exploración espacial.

La NASA presentó las primeras imágenes del vehículo aéreo "Dragonfly", el primer octocóptero diseñado para explorar Titán, la mayor luna de Saturno. Esta misión tiene como objetivo estudiar la superficie y rastrear procesos químicos que pudieron originar la vida. Zibi Turtle, el investigador principal y científico planetario del Laboratorio de Física Aplicada John Hopkins, afirmó que “es una misión para investigar la química que precedió a la biología aquí en la Tierra”.

Su lanzamiento está previsto para julio de 2028 y su llegada al gigante gaseoso se espera para la próxima década en 2034. Nicky Fox, administradora de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, destacó que la exploración de Titán representa un salto tecnológico para la agencia. Según Fox, este desafío permitirá “explorar Titán llevará al límite” lo que pueden hacer “con vehículos de rotores fuera de la Tierra”.

La geología de Titán es bastante similar a la de la Tierra, y la zona de aterrizaje está llena de dunas orgánicas. La temperatura en esta luna es de 94 grados Kelvin, lo que equivale a -290 grados Fahrenheit. La co-investigadora del equipo científico Dragonfly de la NASA, Sarah Hörst, explicó que “Titán es una versión natural de nuestros experimentos sobre el origen de la vida, sólo que lleva mucho más tiempo en marcha y a escala planetaria”.

MISION DRAGONFLY 2 Cómo será el proceso de exploración de Dragonfly El octocóptero iniciará su aventura en el ecuador de Titán, realizando vuelos estratégicos para estudiar su geología. Según detalló Turtle, la ruta comenzará entre dunas de arena orgánica antes de poner rumbo a un antiguo cráter de impacto.

La investigadora indicó que que esta zona albergó agua líquida en el pasado, facilitando que moléculas orgánicas complejas se mezclaran durante milenios. En total, Dragonfly explorará decenas de puntos clave para identificar procesos químicos que pudieron dar pie a la vida.

El diseño del vehículo espacial incluye instrumentos científicos de alta precisión que permitirán estudiar el entorno de Titán. Entre ellos se destacan espectrómetros para analizar la composición química de la superficie y de la atmósfera, sensores meteorológicos para registrar temperatura, presión y velocidad del viento, y cámaras de alta resolución que capturarán imágenes del paisaje. Dragonfly también contará con un sistema de perforación y recolección de muestras del suelo, que permitirá estudiar materiales orgánicos presentes en la superficie. Además, gracias a su diseño tipo dron, podrá recorrer grandes distancias y explorar múltiples lugares durante su misión. Para los científicos de la NASA, esta misión representa un avance tecnológico significativo en la exploración espacial.

