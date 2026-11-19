Los encuentros breves en espacios comunes están atravesados por códigos sociales que no siempre son explícitos.

Subir al ascensor de un edificio y encontrarse con un vecino puede generar una pequeña situación incómoda : ¿hay que saludar, hacer contacto visual o simplemente mirar los números hasta llegar al piso?. La psicología social ofrece otra explicación para entender por qué alguien puede evitar los saludos en un espacio compartido.

Existe un concepto que describe precisamente esta conducta: la inatención civil , una forma de interacción social que permite reconocer la presencia de otras personas sin establecer un contacto directo. Se trata de una regla informal de convivencia que aparece especialmente en lugares públicos o compartidos, donde los desconocidos necesitan mantener cierta distancia interpersonal.

El concepto de inatención civil fue desarrollado por el sociólogo canadiense Erving Goffman en su libro Behavior in Public Places, publicado en 1963. Aunque no nació como una explicación específica para los ascensores, permite comprender muchas de las conductas que se repiten en esos espacios reducidos.

Goffman describió una forma de reconocimiento mutuo en la que dos personas registran brevemente la presencia de la otra, pero evitan prolongar la mirada o iniciar una interacción innecesaria. Es decir, no actúan como si el otro fuera invisible, pero tampoco buscan establecer una conversación.

En un ascensor sucede algo parecido. Al entrar, una persona puede mirar brevemente a quienes ya están adentro, ubicarse y después dirigir la atención hacia los botones, el indicador de pisos o la puerta. Un reconocimiento sin interacción prolongada que ayuda a mantener la convivencia.

La particularidad de este comportamiento es que no necesariamente expresa desinterés. En determinados contextos, evitar una conversación también puede ser una manera de respetar la privacidad ajena. Nadie tiene la obligación de convertir cada encuentro casual en una oportunidad para socializar.

La convivencia en edificios combina diferentes costumbres, formas de cortesía y maneras de relacionarse con los vecinos. Magnific

El motivo por el cual la mente humana prefiere el silencio y la distancia en espacios reducidos

El ascensor tiene una característica que lo diferencia de otros espacios públicos: obliga a compartir unos segundos con personas que, muchas veces, apenas conocemos. No podemos alejarnos fácilmente ni elegir otro recorrido. Esa cercanía física puede generar una sensación particular y modificar la manera en que nos comportamos.

En ese contexto, el silencio puede cumplir una función de protección de la intimidad. Mirar el celular, observar el tablero de los pisos o concentrarse en la puerta son conductas que ayudan a evitar una conversación que nadie necesariamente espera tener.

Hay tres escenarios: uno en el que las personas intercambiaban una mirada breve y después apartaban los ojos, otro en el que una ignoraba completamente a la otra y un tercero en el que comenzaban una conversación. A su vez, hay tres necesidades psicológicas relacionadas con este comportamiento: la seguridad, el vínculo con los demás y la autonomía. La persona siente que no está siendo ignorada, pero tampoco queda obligada a mantener un intercambio verbal.

También hay otros factores que pueden influir en la decisión de no saludar. El cansancio, las preocupaciones, la distracción y la timidez pueden modificar la disposición de alguien para interactuar. Una persona que acaba de salir de una reunión complicada o está pensando en un problema familiar quizá tenga la atención puesta en otra cosa.