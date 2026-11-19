El fatal incidente tuvo lugar el pasado 13 de noviembre a las 9:45, cuando una máquina tuneladora de la empresa Metrogas dañó una cañería durante trabajos de renovación de la red.

La explosión registrada el viernes pasado en Remedios de Escalada , partido bonaerense de Lanús, sumó una nueva víctima fatal. Este jueves por la mañana murió uno de los cinco trabajadores que permanecían internados en estado gravísimo en una clínica porteña, tras sufrir quemaduras durante el incendio provocado por la rotura de un caño de gas de media presión.

El operario tenía 44 años y se encontraba internado en terapia intensiva del sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires. Había ingresado a la empresa en 2007 . Debido a la intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 2 de Capital Federal, la autopsia quedó a cargo de la Morgue Judicial de la Nación. Su identidad todavía no fue informada.

Otros cuatro trabajadores continúan internados en estado grave, con quemaduras que afectan entre el 40% y el 90% de sus cuerpos . Todos permanecían hospitalizados en el sanatorio Fitz Roy.

El incendio se produjo el 13 de noviembre, alrededor de las 9.45, cuando una máquina tuneladora utilizada por una empresa contratista de Metrogas dañó una cañería durante trabajos de renovación de la red. La fuga de gas provocó un incendio y una posterior explosión que alcanzó viviendas y comercios de la zona , obligó a evacuar a numerosos vecinos y movilizó un amplio operativo de emergencia.

El hecho dejó un saldo de 30 heridos de distinta consideración . La causa mantiene la calificación de incendio o estrago culposo seguido de muerte.

La empresa Metrogas confirmó a través de un comunicado oficial la muerte del operario que permanecía internado en terapia intensiva tras la explosión registrada en Remedios de Escalada: "Desde el primer momento estamos acompañando a su familia, así como también a las familias de los otros heridos, a sus compañeros y amigos, que atraviesan horas de enorme dolor".

Archivo. El incidente provocó la evacuación de los vecinos de la zona.

"Respecto de la otra persona fallecida en la explosión, hasta el momento no se encuentra identificada oficialmente. Contamos con apoyo psicológico para quienes lo necesitan y seguimos trabajando muy cerca de cada uno de ellos", señaló la compañía.

En ese sentido, Metrogas pidió "respeto" para sus trabajadores en medio de las consecuencias del episodio y destacó su compromiso con las tareas de seguridad. "Son profesionales capacitados, comprometidos con la seguridad de todos, que hoy están atravesando una situación profundamente dolorosa. A pesar del impacto emocional que viven, continúan desempeñando su tarea con responsabilidad y profesionalismo", sostuvo.

"Detrás de cada uniforme hay personas que hoy sufren la pérdida de un compañero y amigo, y merecen ser acompañadas y respetadas. Hoy más que nunca, les pedimos empatía y consideración hacia quienes están haciendo todo lo posible para cuidar a la comunidad mientras enfrentan su propio dolor", concluyó el comunicado.

Qué ocurrió en Remedios de Escalada

La explosión se produjo el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 9.45, en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en el centro comercial de Remedios de Escalada. El episodio comenzó durante trabajos de renovación de la red de distribución de gas, cuando una máquina tuneladora utilizada por la empresa contratista de Metrogas, identificada como Exgadet, dañó una cañería.

De acuerdo con la información difundida por el Municipio de Lanús, la rotura se habría producido a las 9.44, más de una hora antes de la explosión. Tras detectar el incidente, el personal de la contratista habría informado inicialmente al sistema interno de emergencias de Metrogas, en lugar de activar el protocolo local. Esa secuencia forma parte de la investigación judicial.

Por este motivo, la fiscal a cargo de la causa ordenó la demora de dos directivos de Metrogas, según informó el municipio. El titular de Defensa Civil local, Claudio Arale, explicó que los trabajadores debían activar el sistema de emergencias ante una fuga de gas en la vía pública.

"Tienen que activar el sistema local de emergencias ante un escape de gas en la vía pública para disipar esa fuga de gas con líneas de agua", señaló durante una conferencia de prensa.

Por su parte, el director de Asuntos Corporativos de Metrogas, Alejandro Di Lazzaro, explicó que la tuneladora había dañado un caño de media presión. Según indicó, la empresa recibió el aviso de emergencia a las 9.44 y el personal técnico llegó al lugar unos 20 minutos después. Mientras se desarrollaban las tareas para reparar la cañería, se produjo la explosión.

El estallido provocó un incendio que alcanzó viviendas y comercios de la zona, obligó a evacuar a numerosos vecinos y movilizó un amplio operativo de emergencia. En el lugar trabajaron Bomberos, Defensa Civil, personal de Salud, Desarrollo Social y Seguridad del Municipio de Lanús, además de dotaciones de localidades cercanas.

El primer balance oficial informó una persona fallecida en el lugar y 30 heridos. De estos últimos, siete permanecían en estado grave: seis fueron trasladados al Hospital Evita y uno al Hospital Narciso López. Otras 13 personas quedaron en observación fuera de peligro y diez recibieron el alta médica.

Con el fallecimiento del operario de Metrogas, la tragedia sumó una nueva víctima fatal. La causa judicial mantiene la calificación de incendio o estrago culposo seguido de muerte.