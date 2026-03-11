Por qué no hay que usar el celular en el inodoro por más de 5 minutos y sus graves efectos, según la ciencia

Los científicos detectaron que este hábito prolonga el tiempo en el baño y aumenta el riesgo de desarrollar hemorroides.

Un estudio científico advirtió que usar el celular mientras se está sentado en el inodoro puede elevar el riesgo de desarrollar hemorroides.

El uso del celular se volvió un hábito cotidiano, ahora es normal llevarlo a todos lados, incluso al baño . Sin embargo, un reciente estudio científico advirtió que utilizar el teléfono mientras se está sentado en el inodoro podría tener consecuencias negativas para la salud.

La investigación fue realizada por especialistas del Beth Israel Deaconess Medical Center en Estados Unidos, y analizó cómo este hábito puede aumentar el riesgo de desarrollar hemorroides, una afección muy común que afecta a millones de personas cada año.

Los expertos les hicieron rellenar una encuesta a 125 adultos que se sometían a colonoscopias para conocer sus hábitos en el baño, y más de la mitad de ellos afirmaron que usaban regularmente el teléfono celular, mientras estaban sentados en el inodoro.

Al comparar los datos, los científicos detectaron una diferencia clara entre quienes tenían ese hábito y quienes no. La conclusión fue que las personas que usan el celular en el baño tienen un 46% más de probabilidades de desarrollar hemorroides, en comparación con quienes no lo utilizan.

Estas personas tienen mas riesgos de desarrollar esta enfermedad debido a que el celular genera una distracción y los mantiene una mayor cantidad de tiempo sentados, lo que provoca una mayor presión sobre las venas anales.

Resultados del estudio en EEUU

La investigación también analizó cuánto tiempo pasan las personas en el baño cuando usan el celular. Los resultados mostraron diferencias significativas:

37% de quienes usan el celular permanecen más de 5 minutos en el inodoro

Solo el 7,1% de quienes no lo utilizan y permanecen menos tiempo sentados.

telefono baño 3

Las hemorroides, también llamadas almorranas, son venas hinchadas en el ano y la parte inferior del recto. Las hemorroides son como las venas varicosas. Si se presentan en el interior del recto, se llaman hemorroides internas. Las hemorroides que se presentan debajo de la piel que rodea el ano se llaman hemorroides externas. Aunque muchas veces no representan un problema grave, pueden afectar significativamente la calidad de vida si se vuelven crónicas.

Además, el estudio señaló que en Estados Unidos, las estadísticas indican que las hemorroides son la causa de cerca de 4 millones de consultas médicas por año, generando más de 800 millones de dólares en costos de salud.

El impacto en la digestión y el sistema nervioso

Para las personas que no poseen problemas digestivos, los especialistas recomiendan que el acto no supere los tres o cinco minutos. Los profesionales de la salud insisten en que la posición sobre el inodoro expone al cuerpo a presiones indebidas.

El problema no está en tener o no el teléfono, sino en el tiempo que se pasa sentado. Permanecer mucho tiempo sentado afecta tanto a la respiración como a la postura. Las venas situadas alrededor del ano deben soportar el peso corporal sin apoyo de los muslos, lo que facilita la aparición de hemorroides. Cuanto más tiempo se esta sentado, mayor es la presión, lo que acelera la degradación del tejido de soporte y favorece los síntomas dolorosos.

Los riegos no solo se limitan a las hemorroides. También se incrementa la posibilidad de sufrir un prolapso rectal o puede interferir con los reflejos digestivos. Las consecuencias pueden ir desde el estreñimiento hasta la incontinencia.

telefono baño 2

Cómo prevenir este hábito

La clave está en no prohibirse el uso del teléfono, sino en prestarse atención a uno mismo para entender por qué se lo usa. El 90% de las veces que nos distraemos con nuestros teléfonos, se debe a lo que ocurre en nuestro interior.

Ya sea aburrimiento, soledad, fatiga, incertidumbre, estrés, ansiedad. Estas sensaciones nos llevan a buscar un escape de nuestra realidad actual. Cuando se identifique la causa, va a ser muchísimo mas fácil dejar este hábito.