La irónica reacción de Victoria Villarruel sobre el viaje de Manuel Adorni y su esposa a Nueva York

En el marco de una relación rota con el resto del oficialismo, la vicepresidenta reposteó un fuerte mensaje contra el jefe de Gabinete, por la polémica por los viajes gubernamentales.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel , se hizo eco de la polémica que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , luego que se diera a conocer que el funcionario viajó a Nueva York junto a su esposa , como parte de la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a la Argentina Week. En su cuenta oficial de Instagram, Villarruel reposteó un irónico mensaje sobre la situación: "El ajuste lo va a pagar la política.... jajajaja".

El enfrentamiento refleja un capítulo más en la interna que enfrenta a la dos del Poder Ejecutivo con el resto del armado de La Libertad Avanza . En este tenso escenario, Villarruel ejerce - hasta la noche de este miércoles - las funciones presidenciales con motivo de la gira que encabeza Milei que culminará con su participación en el acto de asunción de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile.

Adorni quedó en el centro del debate público luego de que se diera a conocer que fue acompañado por su esposa a Nueva York, como parte de la comitiva que acompañó al Presidente en su participación en la Argentina Week. Ante las críticas, el jefe de Gabinete y vocero justificó: “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”.

La presencia de Bettina Julieta Angeletti - la esposa del funcionario - provocó un escándalo y fuertes críticas a una de las mayores banderas del oficialismo: la reducción del gasto estatal.

En su justificación, Adorni agregó que Angeletti “iba a viajar el 26 de febrero a Miami”, pero “hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe”.

Es en este escenario Villarruel también expresó su opinión. Cabe destacar que la vicepresidenta no es la autora original de la publicación - que fue hecha por una cuenta llamada @Apoyoavictoria" - sino que eligió repostear el reel donde el irónico mensaje era acompañado del fragmento de la entrevista donde Adorni reconoció el viaje de su esposa.

Las críticas de la oposición

Uno de los primeros en reaccionar a la noticia fue el diputado socialista Esteban Paulón, quien presentó un pedido de informes para conocer detalles de la comitiva, incluyendo pasajes y alojamientos de acompañantes que no formaban parte oficialmente del viaje.

Por su parte, el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina también emitió su juicio sobre la polémica y anticipó que pedirá la interpelación del jefe de Gabinete, además de dejar abierta la posibilidad de avanzar con una moción de censura.

"En función del art. 101 de la Constitución, ingresaremos en Diputados un pedido de interpelación a Manuel Adorni", señalaron desde la cuenta oficial del bloque conducido por Germán Martínez en redes sociales. Y agregaron: "El Jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Diputados_UxP/status/2031736957768720754?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2031736957768720754%7Ctwgr%5E0017316dfbd71bb0266b0d93b27df235ae187326%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fel-peronismo-pone-contra-las-cuerdas-manuel-adorni-y-pide-su-interpelacion-el-congreso-n6254727&partner=&hide_thread=false En función del art. 101 de la Constitución, ingresaremos en Diputados un pedido de interpelación a Manuel Adorni.



El Jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura. pic.twitter.com/Zd6vqigwtJ — Diputados UP (@Diputados_UxP) March 11, 2026

La iniciativa abre la puerta a un escenario institucional más complejo para el funcionario. La Constitución Nacional Argentina de 1994 contempla la posibilidad de remover al jefe de Gabinete mediante una moción de censura aprobada por el Congreso, figura que fue incorporada justamente en esa reforma.

Un antecedente cercano ocurrió cuando la oposición intentó avanzar con un mecanismo similar contra Guillermo Francos, luego de que —como administrador del Estado— se negara a girar fondos vinculados a la Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso. Sin embargo, aquel intento nunca llegó a tratarse en el recinto.

En términos políticos, el planteo de la bancada peronista apunta a que Adorni comparezca ante el pleno de Diputados para dar explicaciones sobre el episodio. Si las respuestas no conforman al cuerpo, el Congreso podría avanzar con su eventual remoción, para lo cual también se requeriría la intervención del Senado, algo que parece difícil ante el reciente fortalecimiento de La Libertad Avanza en el Palacio Legislativo.