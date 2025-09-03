La fórmula casera infalible para la limpieza del baño, según los expertos







Se trata de dos ingredientes de bajo costo y fácil acceso, con propiedades avaladas por especialistas y estudios científicos.

La sal y el bicarbonato de sodio, claves para la limpieza del inodoro

Cada vez más hogares recurren a recetas domésticas tradicionales para mantener la higiene del baño sin depender únicamente de productos industriales. Una de las más difundidas combina sal y bicarbonato de sodio, dos ingredientes de bajo costo y fácil acceso, con propiedades avaladas por especialistas y estudios científicos.

El bicarbonato de sodio (NaHCO) es conocido por su acción desinfectante y neutralizadora de olores. Según la American Chemical Society (ACS), este compuesto es eficaz para degradar manchas, residuos orgánicos y reducir la proliferación de bacterias en superficies húmedas. La sal, por su parte, potencia el arrastre mecánico y ayuda a despegar depósitos sólidos adheridos al inodoro.

Cómo preparar la mezcla con sal y bicarbonato La receta más popular incluye 250 gramos de sal, 250 gramos de bicarbonato de sodio y 25 cucharadas de aceite neutro. El procedimiento consiste en distribuir los polvos en el interior del inodoro y luego añadir el aceite para lograr una cobertura uniforme. Se aconseja dejar actuar la mezcla varias horas —idealmente durante toda la noche— para que el efecto alcalino desprenda la suciedad incrustada.

En algunas variantes se agrega jugo de limón antes del enjuague final: el ácido cítrico aporta un aroma fresco y suma propiedades antibacterianas. Para completar la limpieza, se recomienda verter agua caliente al día siguiente y usar la descarga para remover los restos.

Beneficios y recomendaciones Elimina olores persistentes.

Reduce bacterias y hongos.

Reemplaza productos químicos agresivos.

Puede aplicarse cada 15 días o una vez al mes, según la frecuencia de uso del baño. Las guías de la ACS destacan la importancia de acompañar este método con una ventilación adecuada y la limpieza de superficies externas del sanitario. Con estas rutinas, la combinación de sal y bicarbonato se posiciona como una alternativa natural, económica y eficaz para mantener el baño fresco y desinfectado.

