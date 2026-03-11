Conmoción en EEUU por la muerte de un profesor por una broma de sus estudiantes + Seguir en









Jason Hughes enseñaba matemática y era muy querido en su comunidad. Sin embargo, una broma que comenzó con buena intención rápidamente se transformó en una tragedia.

Jason tenía 40 años y murió luego de una broma de sus estudiantes. Facebook

Una broma terminó en tragedia en el estado de Georgia, EEUU, luego de que un profesor de matemática muriera atropellado por uno de sus alumnos. El hombre era muy querido en su comunidad y el conductor del vehículo puede enfrentar hasta 15 años de prisión.





Se trató de Jason Hughes, un docente de 40 años muy querido en su comunidad. Todo comenzó cuando un grupo de alumnos fue a su casa para lanzarle rollos de papel higiénico a su casa, en un hecho que sucedió el viernes pasado cerca de la medianoche.

Un profesor de matemática murió en medio de una broma Los cinco adolescentes de 18 años llegaron en dos autos a la casa de Hughes y comenzaron a lanzar rollos de papel sobre los árboles del jardín. El profesor, que era padre de dos chicos, esperaba con ilusión este tipo de bromas, según contó su esposa. Esa noche, el hombre salió de la casa para sorprender a los chicos.

casa jason hughes Los cinco adolescentes de 18 años llegaron en dos autos a la casa de Hughes y comenzaron a lanzar rollos de papel sobre los árboles del jardín. Facebook En ese momento, los estudiantes se subieron rápidamente a sus vehículos para escapar y, como estaba lloviendo, Hughes tropezó y cayó sobre la calle justo cuando una camioneta pickup arrancaba para huir. El conductor, identificado como Jayden Ryan Wallace, lo atropelló accidentalmente.

Qué dice la Justicia Los otros alumnos, identificados como Elijah Tate Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz, todos de 18 años, fueron arrestados en la escena. Bajaron enseguida del auto para asistir a Hughes, pero el profesor fue declarado muerto mientras era trasladado al hospital local.

Por su parte, Wallace fue acusado de homicidio vehicular en primer grado, un delito grave en Georgia que puede significar entre tres y quince años de prisión, además de cargos por conducción imprudente. Los otros cuatro estudiantes fueron detenidos y acusados de allanamiento ilegal y tirar basura en propiedad privada, aunque recuperaron la libertad bajo fianza.

