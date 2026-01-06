Por qué se guarda el arbolito de Navidad hoy, 6 de enero

La fecha coincide con el Día de Reyes, una tradición que conmemora la visita de Gaspar, Melchor y Baltasar al niño Jesús después de su nacimiento.

Algunas personas optan por guardarlo el 8 de enero, extendiendo el espíritu festivo hasta completar un mes desde su armado.

El arbolito de Navidad es uno de los elementos más representativos de las festividades de fin de año. Si bien su armado tiene lugar el 8 de diciembre , muchas familias optan por guardarlo en los primeros días de enero, con el Día de Reyes como la fecha más común.

Así, cada 6 de enero , se marca el fin oficial de las celebraciones en muchas culturas, ya que conmemora la visita de Gaspar, Melchor y Baltasar al niño Jesús después de su nacimiento. Sin embargo, no existe un momento estipulada para hacerlo y algunas personas optan por esperar un tiempo más.

El 6 de enero, Día de Reyes , es tradicionalmente el día en que muchas familias deciden desarmar el árbol de Navidad . Esta costumbre tiene un fuerte componente religioso, ya que conmemora la Epifanía , cuando los Reyes Magos arribaron a Belén para adorar al niño Jesús .

Según la el Evangelio de San Mateo, los sabios del Oriente siguieron una estrella que les indicó el lugar donde había nacido quien sería reconocido como el Rey de los Judíos .

Gaspar, Melchor y Baltasar le llevaron tres regalos de gran valor: el oro , que representaba la realeza del recién llegado al mundo; el incienso , su naturaleza divina; y la mirra , que se utilizaba en los embalsamamientos, prefiguraba su muerte y sacrificio futuro.

Así, esto se convirtió en la primera manifestación o revelación de Jesús como el Mesías ante los pueblos gentiles, fuera del ámbito familiar.

Al celebrarse este día, el arbolito, que fue el centro de las festividades, se guarda como parte del cierre del ciclo, marcando la vuelta a la rutina hasta el próximo año.

Otras fechas en las que se desarma el arbolito

Aunque el 6 de enero es la fecha más común para desarmar el arbolito de Navidad, otras familias prefieren extender la temporada navideña hasta el 8 de enero.

Esta opción está vinculada con la costumbre de respetar un mes completo desde su instalación, que en muchos hogares se coloca el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

De todos modos, no existe una regla estricta y, dependiendo de las tradiciones individuales, algunas personas prefieren guardarlo incluso antes o después del 6 o 8 de enero, adaptando la fecha a sus horarios.