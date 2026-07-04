Qué significa no poder dormir acompañado, según la psicología + Agregar ámbito en









Muchas personas sienten incomodidad al compartir la cama y se despiertan más seguido, incluso cuando la relación con su pareja es buena.

El descanso nocturno es una parte clave del bienestar y puede verse afectado por distintas situaciones cotidianas. Magnific

Compartir la cama suele asociarse con intimidad, confianza y cercanía emocional. Sin embargo, para muchas personas la experiencia puede resultar incómoda y convertirse en una fuente de mal descanso. Lejos de ser un comportamiento raro, los especialistas en sueño y psicología señalan que la dificultad para dormir acompañado es más común de lo que parece.

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En muchos casos no está relacionada con una falta de amor o interés por la pareja, sino con factores individuales vinculados al descanso, la sensibilidad a los estímulos y los hábitos nocturnos. La situación puede generar dudas e incluso conflictos. Algunas personas interpretan el deseo de dormir solas como un problema en la relación, cuando en realidad puede tratarse de una necesidad vinculada al bienestar físico y mental.

Los hábitos vinculados al descanso pueden decir más de lo que muchas personas imaginan. Magnific Por qué algunas personas duermen mal cuando están acompañados Desde la psicología se explica que cada persona tiene un nivel diferente de tolerancia a los estímulos durante el sueño. Los movimientos de la otra persona, los cambios de temperatura, los ronquidos, la respiración o incluso la sensación de compartir espacio pueden interferir en la capacidad de relajarse.

También influye la historia personal. Quienes estuvieron acostumbrados durante años a dormir solos pueden necesitar más tiempo para adaptarse a compartir la cama. El cerebro desarrolla rutinas y asociaciones: si durante mucho tiempo el descanso estuvo ligado a un espacio individual, la presencia de otra persona puede percibirse como un cambio importante.

Los especialistas mencionan además factores emocionales. La ansiedad, el estrés o la hipervigilancia pueden hacer que alguien permanezca más alerta durante la noche. En esos casos, cualquier movimiento del compañero puede provocar microdespertares o dificultar el sueño profundo.

La forma en que cada persona duerme suele estar influenciada por múltiples factores físicos y emocionales. Magnific Consejos para eliminar este hábito Si la dificultad para dormir acompañado genera malestar, los especialistas suelen recomendar cambios graduales en la rutina nocturna antes de pensar que existe un problema de fondo. Algunas estrategias que pueden ayudar son: Mantener horarios regulares de sueño para que el cuerpo llegue más preparado al descanso

Reducir el uso de pantallas al menos una hora antes de dormir

Conversar con la pareja sobre las molestias concretas como la temperatura, la luz, los movimientos o el ruido

Probar colchones y almohadas adecuados para minimizar las vibraciones y mejorar la comodidad

Practicar técnicas de relajación, como respiración profunda o meditación breve

Evitar cafeína y comidas pesadas cerca de la hora de dormir En algunos casos también puede ser útil acostarse unos minutos antes o después que la otra persona, especialmente si uno de los dos tarda mucho más en conciliar el sueño. Cuando el problema persiste durante semanas y afecta el rendimiento diario, el estado de ánimo o la relación, los especialistas sugieren consultar con un profesional de la salud o del sueño para evaluar posibles causas específicas.

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