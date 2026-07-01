Claude Science, el nuevo modelo de Anthropic diseñado para la investigación científica y el desarrollo de fármacos

La empresa conducida por Dario Amodei busca desembarcar en el sector de la ciencia para competir con el gran actor dominante, Google DeepMind. Además, la creación de nuevos fármacos y los negocios con las farmacéuticas, uno de los horizontes comerciales que busca explorar Anthropic.

Así se ve la interfaz de la nueva herramienta de Anthropic.

Anthropic presentó Claude Science, su nuevo modelo IA orientado a la investigación científica. El anuncio fue hecho durante un evento con ejecutivos farmacéuticos, fundadores de empresas biotecnológicas e investigadores.

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El producto se suma a la familia de herramientas especializadas de la empresa y busca ocupar, para la investigación científica, el mismo lugar que Claude Code tiene hoy en el desarrollo de software. En detalle, esta nueva escisión del modelo original estará orientada especialmente en biología computacional y desarrollo de fármacos.

Desde este martes ya está disponible para todos los usuarios pagos de Claude. Además del lanzamiento, Anthropic anunció que utilizará la plataforma para desarrollar sus propios proyectos de investigación orientados a tratamientos para enfermedades raras y desatendidas.

Al igual que Claude Code, la nueva herramienta puede ejecutar tareas complejas de manera autónoma a partir de instrucciones de alto nivel , siempre que tenga acceso a las herramientas necesarias para trabajar. Aunque Anthropic ya había incursionado en este terreno con Claude para Ciencias de la Vida - lanzado en octubre de 2026 como un conjunto de integraciones con software y bases de datos científicas-, el nuevo modelo da un paso más allá ya que se trata de un producto independiente y con capacidades específicas para investigación.

"Claude Science integra estas herramientas fragmentadas en un único entorno de investigación donde los científicos pueden llevar a cabo todas las etapas de su trabajo. Ayuda a analizar la literatura y a realizar investigaciones en múltiples etapas, genera documentos detallados y permite refinar iterativamente figuras y manuscritos hasta que estén listos para su publicación. Cada resultado incluye un historial auditable de su creación, lo que permite validar y reproducir los resultados", detalló la empresa en un comunicado oficial tras el lanzamiento.

Durante la presentación del pasado martes, Eric Kauderer-Abrams, director de Ciencias Biológicas de Anthropic, detalló:"El hecho de que este producto se sitúe al mismo nivel que Claude Code y Claude Cowork como el próximo gran lanzamiento de nuestra misión demuestra su importancia",

"Nuestra misión es desarrollar IA que contribuya al bienestar a largo plazo de la humanidad, y creemos que la mayor oportunidad para lograrlo reside en las ciencias biológicas", sentenció.

Qué puede hacer la nueva IA de Anthropic

Claude Science fue pensado para integrarse en el trabajo cotidiano de los científicos, no para reemplazar otras herramientas de la compañía. Entre sus funciones, la empresa destacó la capacidad para:

Escribir y ejecutar código para investigaciones científicas.

Administrar trabajos en clústeres de computación de alto rendimiento.

Garantizar la reproducibilidad de los resultados y rastrear el origen de cada análisis.

Integrarse con herramientas de genética, química y biología de proteínas.

Asistir en la identificación de potenciales candidatos a nuevos medicamentos.

Durante la presentación, Alexander Tarashansky, responsable del desarrollo de Claude Science, mostró cómo el sistema podía identificar de forma autónoma posibles tratamientos para la fenilcetonuria, una enfermedad genética poco frecuente.

La creación de nuevos fármacos, el objetivo en el horizonte

La compañía no limitará el uso de Claude Science a laboratorios externos o empresas farmacéuticas. También anunció que empleará la plataforma para desarrollar investigaciones propias sobre medicamentos destinados a enfermedades desatendidas. Según explicó Anthropic, el objetivo es doble: contribuir al desarrollo científico y, al mismo tiempo, evaluar el desempeño de la herramienta en escenarios reales de investigación.

La apuesta también tiene una dimensión comercial. Las farmacéuticas representan uno de los sectores con mayor capacidad de inversión en inteligencia artificial y podrían convertirse en clientes estratégicos para la empresa.

En ese contexto, Anthropic aseguró que se encuentra cerca de alcanzar su primer trimestre rentable, mientras avanza en acuerdos con grandes compañías y se prepara para una eventual salida a bolsa hacia finales de este año.

La competencia con Google DeepMind

El lanzamiento de Anthropic llega en un terreno ampliamente dominado por Google DeepMind, que lidera el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la ciencia. Su CEO, Demis Hassabis, y el investigador John Jumper recibieron el Premio Nobel de Química por AlphaFold - un innovador sistema de IA que predice la estructura tridimensional de las proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos - mientras que la compañía también realizó aportes en meteorología, ciencia de materiales y otras disciplinas.

Ahora, la desarrolladora de Claude busca posicionarse ahora como uno de los principales actores del sector. La empresa considera que su experiencia en modelos capaces de programar y resolver tareas complejas puede convertirse en una ventaja para los investigadores. En esa estrategia, destaca un movimiento reciente en el sector, cuando John Jumper anunció su salida de DeepMind para incorporarse a Anthropic.