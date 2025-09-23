Alzheimer: un hallazgo inédito revela cómo la ciencia logró frenar la enfermedad







Un estudio científico descubrió una nuevo procedimiento para detectar esta patología de manera temprana y así comenzar un tratamiento a tiempo.

Un hallazgo de la ciencia para detecar el Alzheimer de manera temprana. Universidad Hospital Italiano

El Alzheimer afecta a más de 60 millones de personas en el mundo. Hasta ahora, su diagnóstico requería procedimientos complejos y costosos, como punciones lumbares o tomografías PET. Estos métodos limitaban el acceso a un diagnóstico temprano para muchos pacientes, especialmente en el ámbito de la atención primaria.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una investigación publicada en Nature Medicine presenta un avance en la detección de esta enfermedad. Científicos de España, Suecia e Italia desarrollaron un test de sangre que identifica el Alzheimer mediante el análisis de la proteína p-tau217. Este biomarcador ofrece una alternativa más accesible y menos invasiva que los métodos tradicionales.

alzheimer -.jpg Shutterstock

Test de sangre con biomarcador p-tau217 que cambia la forma de detectar el Alzheimer El estudio incluyó a 1.767 participantes con síntomas cognitivos, con una edad promedio de 73 años. Las pruebas se realizaron en centros especializados y en consultorios de atención primaria, utilizando la plataforma Lumipulse. Este sistema automatizado está disponible en muchos hospitales y laboratorios, lo que facilita su aplicación generalizada.

Los resultados demostraron que el biomarcador p-tau217 permite detectar el Alzheimer con alta precisión, incluso en sus fases iniciales. La principal ventaja de este método es su capacidad para implementarse en el sistema de salud público, sin requerir equipos especializados de alto costo.

Detección temprana del Alzheimer: por qué puede marcar la diferencia El doctor Eloy Rodríguez, jefe de Neurología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla-IDIVAL, señaló que este hallazgo permite un diagnóstico más accesible. La nueva técnica evita procedimientos invasivos y reduce los costos asociados, lo que beneficia a un mayor número de pacientes. La identificación temprana del Alzheimer mediante este test de sangre abre nuevas posibilidades para el tratamiento. Un diagnóstico precoz permite intervenir en etapas iniciales de la enfermedad, cuando las terapias pueden tener mayor impacto. Además, este avance contribuye a reducir las desigualdades en el acceso al diagnóstico, mejorando las perspectivas para los pacientes y sus familias.

Temas Ciencia