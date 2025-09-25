Rusia lanzó al espacio un "arca de Noé" con animales y plantas

El objetivo era analizar la supervivencia de los organismos ante la radiación espacial. Allí hubo desde ratones hasta plantes.

La agencia espacial Roscosmos de Rusia llevó adelante un experimento de 30 días en la órbita terrestre con el satélite biológico Bion-M 2 , cuyo objetivo fue analizar cómo distintos organismos sobreviven a la radiación espacial . El lanzamiento se realizó el 20 de agosto desde el cosmódromo de Baikonur , y la nave permaneció en una órbita polar hasta su regreso.

Según el Instituto de Problemas Biomédicos (IBP) , responsable de la investigación, “toda la tripulación se sintió bien”, informó la agencia TASS

En el satélite, de 6,4 toneladas , viajaron 75 ratones macho , alrededor de 1500 moscas de la fruta , cultivos celulares, plantas, cereales, legumbres y diversos cultivos industriales. También se enviaron hongos, líquenes y semillas provenientes de misiones anteriores ( Bion-M 1 en 2013 y Photon-M 4 en 2014 ).

Los roedores fueron distribuidos en 25 cajas con tres ejemplares cada una , y contaban con sensores implantados para medir parámetros como la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca .

En paralelo, se duplicó la tripulación en la Tierra: 75 ratones permanecieron en un bioterio y otros 75 en un soporte que reproducía las condiciones del satélite.

Experimentos de Rusia con radiación y alimentación

El jefe del Laboratorio de Fenotipado Animal del IBP, Alexander Andreyev-Andrievsky, explicó que la alimentación de los roedores fue automática. De los 75 ejemplares, 15 recibieron alimento seco para un estudio sobre metabolismo agua-sal, mientras que los 60 restantes fueron alimentados con pasta.

Dentro de este grupo, 9 ratones se identificaron como altamente vulnerables a la radiación, otros 9 mostraron gran resistencia gracias a farmacocorrección, y los 42 restantes reaccionaron de manera estándar.

En el exterior de la nave se instaló un simulador de meteorito con células vivas para analizar cómo la vida podría sobrevivir dentro de un cuerpo rocoso al atravesar la atmósfera terrestre.

Los investigadores prevén que el análisis principal de datos se complete en un año, aunque el estudio de las grabaciones de video (12 terabytes) demandaría más de dos años. Para acelerar el proceso, se planea aplicar herramientas de Inteligencia Artificial.

La serie Bion tiene como fin principal el estudio de los efectos de la radiación y la ingravidez en seres vivos. El primer satélite de este tipo, Cosmos-605, fue lanzado en 1973. Desde entonces, en distintas misiones espaciales rusas viajaron ratones, jerbos mongoles, gecos, caracoles, plantas y colonias de microorganismos.