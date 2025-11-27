La camisetas más vendidas: Messi, segundo entre jugadores y Boca, sexto entre clubes

Mientras el delantero de Barcelona Lamine Yamal lidera la lista de los que más venden, Real Madrid manda entre los equipos.

Messi sigue siendo furor comercial y su camiseta es la segunda más vendida.

Uno de los termómetros más exactos para medir la popularidad de un futbolista es el relacionado a la venta de camisetas . La combinación entre talento, presencia mediática en las redes sociales y marca personal son factores determinantes para convertir a un jugador en un fenómeno comercial.

El ranking 2025 confirma que varios futbolistas superaron el millón de camisetas vendidas entre enero y octubre , una cifra que demuestra el poderío económico de lo que significa la industria global del fútbol.

También este ranking deja en evidencia las diferencias entre jugadores experimentados y nuevas estrellas en ascenso, ya que ambos perfiles alimentan una competencia comercial que se ha vuelto estratégica para clubes y ligas. En este contexto, analizar quiénes vendieron más camisetas y por qué lograron ese nivel de impacto es clave para entender el presente y futuro del negocio deportivo.

El ascenso de jóvenes como Lamine Yamal demuestra que el recambio generacional ya no es solo deportivo, sino también comercial. La identificación de los aficionados más jóvenes juega un papel clave en la compra de camisetas, especialmente cuando se trata de futbolistas que irrumpen con fuerza.

Por esta razón, Lamine Yamal, el extremo derecho del Barcelona, de apenas 18 años, encabeza el ranking con 1.315.000 camisetas vendidas.

Los futbolistas mejor posicionados son figuras con alcance global. No importa si juegan en Europa, América o Medio Oriente: su nombre trasciende las fronteras futbolísticas tradicionales y los distintos rangos etarios. Por eso Lionel Messi se mantiene vigente a pesar de sus 38 años y se ubica segundo con 1.278.000 camisetas vendidas hasta el 31 de octubre.

Messi supera a Cristiano Ronaldo en venta de camisetas

Mientras tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi siguen buscando llegar en su carrera a los mil goles y siguen batiendo récords deportivos, “La Pulga” y el luso son una maquinaria incansable de mover dinero.

Sin embargo, en el rubro de venta de camisetas Cristiano no aparece en el top ten.

Euroméricas Sport Marketing es el responsable de una información donde se marca que la camiseta más vendida de lo que vamos del año 2025 no es otra que la del Real Madrid.

Esto no provoca ninguna sorpresa teniendo en cuenta el impacto del conjunto español a nivel global y es por eso que lograron vender 3.133.000 camisetas. El segundo puesto también se queda en España, Barcelona: 2.940.000.

En cambio, el beneficiado es el Inter Miami que, gracias a Messi, tiene la fortuna de ubicarse en una clasificación donde el Al-Nassr aún no puede competir con las principales potencias mundiales.

Inter Miami con 2.166.000 aparece en la quinta posición de un ranking donde únicamente conjuntos legendarios del panorama europeo como Real Madrid, Barcelona (2.9 millones), Paris Saint-Germain (2.5M) o Bayern Múnich (2.4M) le superan ahora mismo. Cristiano, Ronaldo y su club por Arabia Saudita marcan el final del Top con un total de 1.281.000.

La camiseta de Boca es la más vendida en América del Sur

Mirando nuestro lado del mundo, también destaca la posición en el ranking de clubes como Boca Juniors o Flamengo. Se cuelan con un total de 1.933.000 y 1.677.000 camisetas vendidas respectivamente en una tabla donde compiten de manera directa con potencias absolutamente globales de la talla de Manchester United o Chelsea.

Boca Tigre Paredes Boca lidera las taquillas continentales.

El Xeneize es el único club argentino dentro del top 10 de casacas más vendidas a nivel mundial. De hecho, también es el equipo sudamericano más alto en ese podio.

Debajo del equipo rosa de Lionel Messi, se destaca Boca con 1.933.000 y por encima del Manchester United con 1.855.000. Continúan el Flamengo con 1.677.000, luego el Chelsea con 1.422.000 y por último el Al Nasrr de Cristiano Ronaldo con 1.281.000.

La Premier League recién aparece séptima con el Manchester United como representante: 1.850.000 unidades.

Flamengo está en la octava posición y Chelsea se encuentra noveno con 1.420.000 vendidas. Y cierra el top ten Al Nassr, el equipo que tiene a Cristiano Ronaldo en su plantel: 1.280.000.

El consumo de productos deportivos se ha expandido de forma notable. Cada vez más aficionados compran camisetas como piezas de colección o moda urbana. Esto amplía el público objetivo y sostiene un crecimiento constante del sector. Esto es, seguramente, uno de los mejores ejemplos para entender el impacto que tanto dentro como fuera de la cancha han tenido Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, incluso en el final de sus carreras.

Tanto Inter Miami como Al-Nassr ni siquiera habrían podido soñar con encontrarse ante semejante cantidad de peticiones de su camiseta solamente unos años atrás.

Ranking de los jugadores que más camisetas vendieron en 2025

El listado de ventas acumuladas hasta octubre de 2025 muestra a diez futbolistas que marcan la agenda del merchandising deportivo. Cada uno supera o se acerca al millón de unidades, lo que confirma su fuerza comercial: