Por qué la comida se arruina más rápido en verano y cómo organizar tu heladera para evitarlo

El calor del verano cambia las reglas en la cocina y exige prestar más atención a cada detalle cotidiano.

En verano , la cocina se mete de lleno en la “zona de peligro” de temperaturas donde los microbios se multiplican a toda velocidad. Esa cuenta regresiva no siempre se ve: un alimento puede seguir igual por fuera, mientras por dentro cambia. Por eso, conservar bien y ordenar la heladera deja de ser un detalle.

Con el calor y la humedad, aumentan las intoxicaciones alimentarias y los descuidos típicos: compras largas, traslados sin frío, manos apuradas y una heladera que se abre mil veces. La buena noticia es que, con hábitos simples, podés bajar el riesgo y estirar la vida de lo que comprás .

Cuando sube la temperatura ambiente, los alimentos quedan más expuestos a alteraciones y a la proliferación de microorganismos . Eso explica por qué, en los meses de calor, se ven más cuadros gastrointestinales vinculados a la comida.

El aumento de la temperatura obliga a prestar más atención a cómo se almacenan y manipulan los productos en casa.

El problema no arranca en tu casa: empieza en la compra y el transporte . Si un producto fresco muestra un color raro, un olor sospechoso o un envase golpeado o inflado, conviene descartarlo. En el caso de los congelados, el riesgo crece si se rompe la cadena de frío.

Una vez en casa, la heladera funciona como barrera, pero solo si se usa bien. Dejar la comida afuera, aunque sea “un ratito”, acelera el deterioro. Y abrir la puerta durante mucho tiempo mientras cocinás también suma: el frío se va, la temperatura sube y los alimentos lo pagan.

Qué cuidados hay que tener con tus alimentos durante el verano

La higiene marca la diferencia. Antes de manipular alimentos, lavate bien las manos y mantené limpias las superficies. Las frutas y verduras van bajo agua potable y, si corresponde, con una desinfección apta para alimentos.

En la cocina, separá crudo de cocido. Usá utensilios distintos para carnes y otros alimentos sin cocción, y evitá el “ida y vuelta” de los mismos cuchillos o tablas. Esa mezcla chiquita, en días de calor, puede terminar en una contaminación grande.

También importa el reloj. En jornadas calurosas, lo listo para comer no debería quedar fuera de la heladera por mucho tiempo: si no se consume rápido, se enfría, se recalienta o se descarta. Y para descongelar, la regla es clara: siempre en heladera o microondas con cocción inmediata, nunca sobre la mesada.

frutaas y verduras Durante el verano, pequeños cambios en la rutina diaria pueden marcar una gran diferencia en la conservación de lo que consumís. Pixabay

Cómo organizar tu heladera para evitar enfermedades

Ordenar no es una obsesión: es una forma de que el frío se distribuya parejo. Cada alimento tiene su lugar, según su humedad, su estado (crudo o cocido) y lo perecedero que sea. Además, si la heladera está desbordada, el aire no circula y la conservación empeora.

Una lógica práctica: los productos listos (cocidos o terminados) van al frente y a mano, priorizando los que vencen antes. Lácteos, huevos y pastas se acomodan en estantes medios, lejos de la puerta para que no pierdan frío con cada apertura.

Las carnes van tapadas y en un recipiente que contenga posibles líquidos, idealmente en el estante sobre el cajón de verduras, para evitar que goteen sobre otros alimentos. Frutas y verduras, en los cajones inferiores. En la puerta, lo que tolera mejores cambios de temperatura, como condimentos y aderezos. Para cerrar el círculo, mantené la heladera entre 4 y 5 °C, abrila lo justo y hacé una limpieza completa al menos una vez por mes (o en el momento si algo se derrama).