El fenómeno espacial al que los científicos denominaron como el "Chivito Uruguayo" + Seguir en









Los científicos de la NASA obtuvieron nueva información sobre uno de los hallazgos más curiosos del último tiempo en el espacio.

Tanto el Hubble, como el Telescopio Espacial James Webb de la NASA, han detectado estructuras similares en otros discos, pero IRAS 23077+6707 nos ofrece una perspectiva excepcional. Gentileza - Space

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA obtuvo información inédita sobre el llamado Sándwich de Drácula, un disco protoplanetario observado por primera vez en 2024 y considerado el más grande de su tipo jamás detectado. Su curioso nombre se debe a su particular forma, por lo que también ha sido comparado con un chivito uruguayo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La combinación entre un plato típico de la región y el célebre vampiro tiene una explicación singular: los astrofísicos responsables del hallazgo provienen de Uruguay y de Transilvania.

hamburguesa%20de%20gomez%20hubble ¿Qué es el "Chivito Uruguayo" en el cosmos? Cuando una estrella joven comienza a formarse, a su alrededor se desarrolla un disco de polvo y gas, listo para dar origen a nuevos planetas. Ese proceso es el que da lugar al llamado "Sándwich de Drácula" o "Chivito Uruguayo", ubicado a unos 1.000 años luz de la Tierra y con un diámetro cercano a los 644.000 millones de kilómetros.

Se trata del disco protoplanetario más grande observado hasta el momento: su tamaño, medido en kilómetros, supera en más de 100 veces la distancia que separa al Sol de Plutón.

Las nuevas pistas arrojadas por el "Chivito Uruguayo" o "Sándwich de Drácula" que desconcertaron a los científicos En una nueva etapa de investigación, científicos de la NASA accedieron a nuevas imágenes de IRAS 23077+6707 captadas por el Telescopio Espacial Hubble, que permiten observar el caos y la turbulencia presentes en este enorme disco.

Tanto el Hubble como el Telescopio Espacial James Webb de la NASA han detectado estructuras similares en otros discos, pero IRAS 23077+6707 nos ofrece una perspectiva excepcional, ya que nos permite rastrear sus subestructuras en luz visible con un nivel de detalle sin precedentes. Esto convierte al sistema en un laboratorio único e innovador para estudiar la formación de planetas y los entornos en los que este proceso tiene lugar. Este disco protoplanetario, apodado "Sándwich de Drácula", se diferencia de otros conocidos por presentar volutas de material que se extienden más allá de lo habitual y por una marcada inclinación en uno de sus lados.

Temas Ciencia