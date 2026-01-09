Quién fue Baba Vanga y sus estremecedoras predicciones para 2026: sus aciertos en la historia y videncias del año pasado

Para 2026, la vidente alertó sobre una posible Tercera Guerra Mundial, un encuentro con vida extraterrestre y avances en la cura del cáncer.

Entre sus advertencias más citadas figura una visión sobre los atentados a las Torres Gemelas, interpretada como anticipo de un ataque aéreo en Estados Unidos.

Cada comienzo de año, el nombre de Baba Vanga vuelve a ser tendencia. A casi tres décadas de su muerte, las predicciones atribuidas a la mística búlgara resurgen en redes sociales y medios de todo el mundo, especialmente cuando coinciden con un contexto global tan cambiante como el actual.

Y 2026 aparece como uno de los más inquietantes dentro de su legado profético. Entre las visiones que se le adjudican figuran advertencias sobre un posible contacto con una civilización extraterrestre , tensiones internacionales que podrían traer una Tercera Guerra Mundial y grandes transformaciones científicas y tecnológicas .

Baba Vanga fue el nombre con el que se conoció a Vangeliya Pandeva Gushterova , nacida en 1911 en lo que hoy es Bulgaria .

Perdió la vista durante su infancia después de un violento temporal, un episodio que, según sus seguidores, marcó el inicio de sus supuestas habilidades para ver el futuro . A partir de entonces, comenzó a ganar notoriedad en los Balcanes como clarividente, sanadora y consejera espiritual .

Vivió gran parte de su vida en la localidad de Rúpite, donde recibió a miles de personas que buscaban respuestas sobre su destino, enfermedades o acontecimientos por venir.

Con el tiempo, su fama trascendió las fronteras de Europa del Este y fue bautizada como la “Nostradamus de los Balcanes”, una comparación que reforzó su aura mística.

Baba Vanga murió en 1996, pero no dejó escritos propios. Todo lo que se conoce sobre sus predicciones proviene de testimonios de familiares, seguidores y compiladores que difundieron sus visiones de forma oral.

baba vanga

Sus predicciones para 2026

Entre las profecías más inquietantes atribuidas a Baba Vanga para 2026 se destaca la idea de un contacto directo entre las personas y una civilización no humana. Según estas versiones, en noviembre de ese año una nave de gran tamaño sería visible desde distintos puntos del planeta. Y, para sus intérpretes, este evento tendría un impacto científico, religioso y cultural.

Otra advertencia apunta a un escenario de fuerte tensión internacional. Se habla de enfrentamientos entre grandes potencias (Estados Unidos, Rusia y China) y de un "Nuevo Orden" del poder, con un desplazamiento del eje político hacia Oriente. Algunas lecturas incluso sugieren conflictos que agravarían crisis ambientales y económicas.

baba vanga

Además, se le suma la aparición de catástrofes naturales, como terremotos y erupciones volcánicas, que afectarían entre el 7% y 8 % de la superficie terrestre, impidiendo el acceso a recursos básicos.

Sin embargo, no todas las predicciones para 2026 son negativas. También se le atribuyen visiones optimistas vinculadas a la ciencia, como avances en la medicina, especialmente en la detección y tratamiento de enfermedades como el cáncer y el Alzheimer, impulsados por el uso de inteligencia artificial y biotecnología.

Los aciertos de Baba Vanga a lo largo de la historia

Uno de los casos más citados de Baba Vanga es una frase atribuida a fines de los años 80, interpretada luego como una referencia a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando habló de “hermanos americanos” atacados por “pájaros de acero”.

También se le adjudica haber anticipado el hundimiento del submarino ruso Kursk en el año 2000, al mencionar que una ciudad con ese nombre quedaría “cubierta por el agua”. Otro es la llegada de Barack Obama a la presidencia estadounidense, al señalar que el mandatario número 44 sería afroamericano.

obama

A esta lista se suman interpretaciones que vinculan sus palabras con el tsunami del océano Índico en 2004, la desintegración de la Unión Soviética, el ascenso de China como potencia global, la fecha exacta de la muerte de Stalin o el trágico final de Gandhi.

Pero, por cada acierto, también existen predicciones que no se cumplieron, como una supuesta guerra mundial en 2010 o el anuncio de que Obama sería el último presidente del país americano.