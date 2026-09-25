El truco de la cruz blanca para armar el cubo Rubik en segundos y sorprender a todos + Agregar ámbito en









Aprender a resolver uno de los juguetes más famoso del mundo no es cuestión de magia, sino del método. El paso a paso simplificado para principiantes que se volvió viral.

Resolver el cubo de Rubik es más fácil de lo que parece si se sigue un método ordenado. Pexels

El cubo de Rubik volvió a estar en boca de todos por logros increíbles, como el de Lian Yunzhi, una nena china de apenas 6 años que rompió récords mundiales al resolverlo en un promedio de 4,27 segundos. Su hazaña demostró que, con práctica, memoria y lógica, este clásico juego puede dominarse a cualquier edad.

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Sin embargo, para la mayoría de las personas armarlo sigue siendo un dolor de cabeza indescifrable. Por suerte, creadores de contenido y expertos en juegos de lógica popularizaron un método muy sencillo para principiantes. La clave está en no adivinar movimientos y arrancar por un paso fundamental: la famosa cruz blanca.

La pequeña "Zhizhi" se convirtió en la primera mujer en bajar la marca de los 4,5 segundos en competencias oficiales. Cómo resolver el cubo Rubik en segundos El secreto para armar el cubo está en seguir una serie de pasos ordenados sin saltearse ninguno. Para esto, el especialista y streamer "Cuby" compartió un tutorial perfecto para principiantes. La guía básica para completarlo y sorprender a todos es:

Hacer la cruz blanca: se forma una cruz con piezas blancas en una cara, asegurándose de que el otro lado de cada pieza coincida con el color del centro de la cara de al lado Ubicar las esquinas blancas: Se colocan las esquinas de la cara blanca en el nivel inferior, haciendo coincidir los colores de los costados con sus centros correspondientes. Completar las aristas del medio: Se busca en la capa inferior las piezas que no tengan color amarillo y se las acomoda en las paredes del medio, entre los centros Armar la cruz amarilla: Se da vuelta el cubo por completo para empezar a formar una cruz amarilla en la cara opuesta Alinear las aristas amarillas: Se giran las piezas de la cruz amarilla hasta que coincidan con los colores de los centros laterales Acomodar las esquinas: Se ubican las cuatro esquinas amarillas en su lugar correcto, aunque no estén bien orientadas todavía Orientar los últimos vértices: Como paso final, se giran las esquinas sobre su propio eje usando un patrón repetido hasta que los seis colores queden parejos en todas las caras El origen de este juego Este rompecabezas tridimensional fue inventado en 1974 por el arquitecto y profesor húngaro Ern Rubik. En un principio no fue pensado como un juguete comercial, sino como un objeto didáctico para ayudar a sus alumnos universitarios a entender la geometría y el espacio en tres dimensiones.

Ern Rubik creó el rompecabezas en 1974 como una herramienta para sus alumnos de arquitectura. Sin embargo, la idea escaló rápidamente y se transformó en un éxito. Durante la década de 1980 tuvo su explosión mundial, batió récords de ventas en las jugueterías y se convirtió en un verdadero ícono. Hoy en día, el juego mantiene su vigencia con torneos internacionales de velocidad y variantes que siguen desafiando la mente de grandes y chicos.

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