Relajación en una taza: las infusiones más efectivas para combatir el estrés y la ansiedad

Desde la manzanilla hasta el rooibos, estas bebidas aportan propiedades calmantes y antioxidantes para disminuir la tensión diaria y mejorar el descanso.

Utilizadas desde hace siglos, estas infusiones naturales ayudan a favorecer el equilibrio entre cuerpo y mente.

En tiempos donde las exigencias diarias parecen multiplicarse sin pausa, el estrés y la ansiedad se convirtieron en una carga constante para muchas personas. Cuando dejamos de reconocer la diferencia entre llevar una vida atareada y sentir que simplemente no podemos detenernos, aparecen los dolores de cabeza, la fatiga y hasta malestares digestivos relacionados con el nerviosismo.

En ese contexto, las infusiones naturales retoman protagonismo. No como soluciones milagrosas, sino como pequeños anclajes de calma en un mundo acelerado. Estas bebidas, heredadas de culturas ancestrales, se preparan con una simpleza reconfortante, solo agua caliente y una mezcla de plantas. Y, la buena noticia, es que cada vez más estudios científicos respaldan lo que nuestras madres y abuelas siempre supieron: ciertas hierbas tienen el poder de decirle al cuerpo y la mente que es hora de respirar, soltar tensiones y reconectarse con un estado de tranquilidad. ¡Descubrílas!

infusiones Las 5 mejores infusiones para calmar el cuerpo y la mente 1. Manzanilla Clásica y reconfortante, este ingrediente es ideal para disminuir la tensión muscular y favorecer el descanso nocturno. Sus compuestos naturales, como los flavanoides (donde destaca la apigenina), actúan sobre los receptores cerebrales vinculados con la relajación, ayudando a equilibrar el sistema nervioso.

2. Lavanda El té de lavanda destaca por sus propiedades calmantes gracias a los aceites esenciales que contiene, los cuales reducen la frecuencia cardíaca, relajan los músculos y favorecen un estado de serenidad mental. Además, se la asocia con una mejor calidad de sueño.

te de lavanda 2.webp 3. Matcha Dotado de una dosis concentrada de L-teanina y arginina, el matcha tiene la capacidad de calmar el sistema nervioso incluso mientras mantiene la mente despierta. Esta combinación lo diferencia del té verde normal, brindando beneficios más potentes para reducir la ansiedad.

4. Tilo Las flores de tilo se utilizan desde hace siglos como un remedio natural contra el nerviosismo y los espasmos musculares. Esta infusión favorece la relajación y, además, ayuda a disminuir la presión arterial en momentos de estrés. 5. Rooibos Originario de Sudáfrica, el rooibos no contiene cafeína y aporta antioxidantes que reducen la inflamación y protegen al organismo del daño oxidativo. Su sabor dulce y suave lo convierte en una bebida perfecta para acompañar rutinas de relajación. te de rooibos.webp

