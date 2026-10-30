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30 de octubre 2026 - 08:00

Escapada de fin de semana: el encantador destino a una hora de Buenos Aires ideal para desconectar

A pocos kilómetros de CABA, un rincón bonaerense una gastronómica increíble para cortar con la rutina de la mejor manera.

A poco más de una hora de CABA hay destinos ideales para disfrutar del aire libre y buena comida.

A poco más de una hora de CABA hay destinos ideales para disfrutar del aire libre y buena comida.

Gentileza - Roberto Fiadone

Para encontrar una escapada increíble en un pueblo único y disfrutar de sus sabores de campo, no hace falta irte muy lejos. A tan solo una hora de la Ciudad de Buenos Aires, existen destinos que permiten pasar el día entre espacios verdes, edificios históricos y mesas abundantes.

Uno de ellos además incorpora un casco urbano muy tranquilo, con propuestas rurales que se encuentran muy cerca entre sí, perfecto para organizar una salida en el día o quedarse una noche y recorrer con más tiempo.

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Mercedes reúne calles arboladas, historia y espacios verdes para recorrer durante el fin de semana.

Mercedes reúne calles arboladas, historia y espacios verdes para recorrer durante el fin de semana.

Mercedes: calles arboladas, historia y aire libre a pocos kilómetros de la rutina

El destino es Mercedes, ubicada a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El casco histórico puede recorrerse a pie y uno de sus puntos centrales es la Plaza San Martín, desde donde se puede conocer parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. La oferta turística municipal también incluye museos, templos históricos y espacios que preservan la identidad local.

Para quienes buscan aire libre, hay parques, zonas junto al río Luján y alternativas para caminar o andar en bicicleta. Al encontrarse tan cerca, permite hacer la escapada en el día. De todas formas, también existen opciones de alojamiento rural para quienes prefieran extender su experiencia.

El salame quintero es uno de los productos más representativos de la gastronomía local.

El salame quintero es uno de los productos más representativos de la gastronomía local.

Salame quintero y picadas de campo: el circuito gastronómico que enamora a los visitantes

Uno de los grandes símbolos de Mercedes es el salame quintero. Su historia empezó con la llegada de las familias de inmigrantes italianos en el siglo XIX, quienes empezaron a producir chacinados de manera artesanal en las quintas. Con el tiempo, el producto se convirtió en parte de la identidad local. Las picadas suelen acompañarlo con:

  • quesos artesanales

  • empanadas

  • panes caseros

  • conservas

La tradición tiene incluso su propia celebración, ya que cada septiembre se lleva a cabo la Fiesta Nacional del Salame Quintero, con productores, gastronomía y espectáculos.

Las pulperías y los restaurantes de campo forman parte del circuito más tradicional de la zona.

Las pulperías y los restaurantes de campo forman parte del circuito más tradicional de la zona.

De la histórica pulpería de 1830 al polo culinario de Tomás Jofré

Otro de los recorridos gastronómicos lleva a la Pulpería de Cacho Dicatarina, fundada en 1830 y considerada una de las más antiguas del país. El establecimiento todavía tiene elementos de la antigua vida rural, como paredes de barro y un mostrador de estaño. Actualmente funciona también como restaurante durante determinados días y ofrece picadas, empanadas y asado.

A pocos kilómetros se encuentra Tomás Jofré, uno de los polos gastronómicos rurales más conocidos de la provincia. El pueblo reúne más de 20 restaurantes de campo y tiene una propuesta basada en:

  • asado

  • pastas caseras

  • picadas

  • productos regionales

También se pueden encontrar ferias de artesanos, paseos en sulky y cabalgatas. Los fines de semana suele recibir muchos visitantes, así que conviene reservar mesa con anticipación.

La cercanía con Buenos Aires permite organizar la escapada en el día sin recorrer grandes distancias.

La cercanía con Buenos Aires permite organizar la escapada en el día sin recorrer grandes distancias.

¿A cuánto queda y cómo llegar rápido desde CABA?

Mercedes se encuentra a 100 kilómetros de CABA. En auto, el viaje demanda 1 hora y 20 minutos, aunque el tiempo puede variar según el tránsito. El recorrido más directo es:

  • tomar el Acceso Oeste

  • seguir por la Ruta Nacional 7

  • empalmar con la Ruta Nacional 5 en dirección a Mercedes

La Ruta Nacional 5 es la vía principal de acceso al partido y conecta directamente con el corredor hacia Buenos Aires. Por la distancia y la variedad de propuestas, Mercedes permite combinar en una misma jornada un paseo por el centro, una picada de salame quintero y un almuerzo de campo en Tomás Jofré que no vas a olvidar.

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