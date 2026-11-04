Escapada de fin de semana: el pintoresco pueblo ribereño rodeado de naturaleza y tranquilidad

A 18 kilómetros de Rosario, este destino combina miradores, propuestas recreativas y alternativas para pasar una noche junto al Paraná.

Este destino se convirtió en una alternativa para quienes buscan una escapada corta , con paisajes ribereños y actividades al aire libre sin alejarse demasiado de los grandes centros urbanos. Sus calles tranquilas y la cercanía con el Paraná le dan un perfil distinto al de otros destinos turísticos de la región.

La localidad santafesina Esther invita a disfrutar de caminatas junto al río, tardes de descanso frente a las islas y propuestas recreativas para compartir en familia o con amigos . Las barrancas y los espacios verdes forman parte de sus principales atractivos, especialmente durante los días de temperaturas agradables.

Pueblo Esther se encuentra en el departamento Rosario, al sur de la provincia de Santa Fe. Forma parte del corredor metropolitano del Gran Rosario y se consolidó como una localidad residencial que conserva una fuerte relación con el paisaje ribereño .

La tranquilidad de sus calles y los espacios verdes convierten al destino en una alternativa para cambiar el ritmo durante unos días.

Para quienes viajan desde Rosario, el acceso más directo es por la Ruta Provincial 21 , en un recorrido de aproximadamente 18 kilómetros hacia el sudeste. El trayecto demanda alrededor de 30 minutos en auto, aunque el tiempo puede variar según el tránsito y el punto de partida.

También existen conexiones de transporte público entre Rosario y las localidades del corredor sur. Esta alternativa permite organizar una visita sin necesidad de contar con vehículo propio, aunque conviene consultar los horarios y frecuencias antes de salir, especialmente si el plan incluye regresar durante la noche.

La cercanía es uno de los puntos fuertes de Pueblo Esther. No hace falta preparar un viaje de varios días ni recorrer cientos de kilómetros para encontrar un paisaje diferente. Se puede salir por la mañana, almorzar cerca del río y regresar por la tarde, o directamente reservar alojamiento para disfrutar de una experiencia más relajada.

Balcones al río Paraná y barrancas: qué ver en la costa

El principal atractivo de Pueblo Esther está en su frente costero. Las barrancas naturales ofrecen distintos puntos de observación desde los que se puede contemplar el Paraná, sus islas y el movimiento de las embarcaciones.

La geografía de la zona combina sectores elevados con bajadas hacia la ribera y áreas más bajas próximas al agua. Esa variedad genera postales diferentes según el lugar desde donde se observe el paisaje. En algunos sectores, la vegetación acompaña el recorrido y permite encontrar espacios más tranquilos para descansar, sacar fotografías o simplemente sentarse a disfrutar del entorno.

Uno de los mejores momentos para recorrer la costa es durante el atardecer. Cuando baja el sol, los colores del cielo se reflejan sobre el río y las islas del frente costero forman parte de una postal característica del litoral santafesino.

También hay espacios para realizar caminatas y actividades recreativas al aire libre. Para quienes disfrutan de la pesca, el entorno del Paraná representa otro atractivo, aunque es conveniente consultar las condiciones de acceso y las disposiciones vigentes antes de instalarse con los elementos correspondientes.

Otro punto que suma interés es la propuesta ecuestre de La Rinconada, un espacio dedicado a los caballos que busca acercar a chicos y adultos al mundo rural. Allí se desarrollan actividades vinculadas con la equitación y el contacto con los animales, una opción diferente para complementar el paseo.

Las costas del Paraná ofrecen distintos escenarios para disfrutar de jornadas al aire libre y contemplar el paisaje del litoral. Magnific

Alojamientos y camping municipal: opciones para desconectarse

Quienes prefieren quedarse hasta el domingo tienen distintas alternativas para pasar la noche. Pueblo Esther dispone de cabañas, departamentos, casas quintas, posadas y apart hoteles, con características y servicios que varían según cada establecimiento.

Una de las opciones más conocidas es el Camping Municipal, ubicado en la zona de Bajada Rimoldi, junto al río Paraná. El predio está pensado tanto para quienes quieren pasar el día como para aquellos que buscan extender la visita y disfrutar de un entorno con espacios verdes.

Entre los servicios informados para el complejo se encuentran sectores de parrilleros, quinchos, balneario, espacios recreativos y bungalows. También cuenta con un playón destinado a la pesca, con aproximadamente 160 metros de extensión sobre la costa del río.

La presencia de arboledas y sectores abiertos permite organizar una jornada con actividades sencillas: preparar un almuerzo al aire libre, descansar a la sombra, compartir unos mates o disfrutar de las vistas del Paraná. Para las familias, los espacios recreativos representan un atractivo adicional.

El camping también ofrece alternativas de alojamiento, aunque es recomendable consultar previamente la disponibilidad de bungalows, las tarifas actualizadas y las condiciones de reserva. Los servicios pueden tener variaciones según la temporada y la demanda, especialmente durante los fines de semana largos y los meses de verano.

Otra posibilidad es elegir una cabaña o una casa quinta, una opción interesante para quienes priorizan mayor privacidad o viajan en grupo. Algunos establecimientos cuentan con piscina, cochera y espacios exteriores, aunque las prestaciones dependen de cada alojamiento.