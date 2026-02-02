El intendente de Pinamar criticó la prohibición de cuatriciclos y 4x4 en "La Frontera" + Seguir en









El mandatario local marcó la postura del municipio y sostuvo que no consideran necesario avanzar en esa medida. Según explicó, la mayoría de quienes visitan y usan las playas lo hacen de forma responsable, mientras que los episodios de peligro se originan en un grupo reducido que incumple las normas y genera situaciones de riesgo.

El intendente de Pinamar criticó la prohibición de cuatriciclos y 4x4 en "La Frontera". Foto: Infocielo

Tras la medida judicial que prohíbe la circulación de cuatriciclos, camionetas 4x4 y UTV en la zona conocida como “La Frontera”, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, cuestionó la decisión y defendió las actividades recreativas motorizadas. Además, sostuvo que el accidente de Bastian Jerez fue “una irresponsabilidad del padre”.

El mandatario local marcó la postura del municipio respecto a rechazar la prohibición de las actividades en la zona: "la gran mayoría disfruta de nuestras playas de manera responsable, el problema son los pocos que no cumplen y generan situaciones de riesgo". De esta manera, confirmó que insistirán ante los tribunales para que el distrito no pierda uno de sus mayores atractivos turísticos.

Asimismo, el intendente señaló que las actividades recreativas motorizadas "ayudan a sostener el empleo" en los comercios de alrededor, así como también promueven la realización de eventos de marcas automotrices para presentar sus nuevos modelos. Esto es algo cultural de Pinamar y además genera muchísimo trabajo”, sostuvo.

accidente pinamar “Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente”, afirmó el intendente y enfatizó en que no están en contra de la actividad, sino que están a favor de controlarla. "A los que corren picadas, hacen maniobras peligrosas o ponen en riesgo a otros, hay que sancionarlos con toda la fuerza”, apuntó.

Por otro lado, el intendente se refirió al brutal choque en La Frontera entre un UTV y una camioneta Amarok que tuvo como víctima a Bastian, el nene de ocho años que sigue internado en grave estado: “Fue un accidente y una irresponsabilidad del padre. Si hubiese tenido el cinturón de seguridad puesto, no hubiese pasado”. En relación a esto, indicó que lograron sacar de La Olla a las personas que corrían picadas y generaban caos, que es "menos del 1% de la gente que va a Pinamar".

En ese sentido, aseguró que no solo se reforzaron las sanciones económicas sino también el secuestro de vehículos, la inhabilitación de licencias y el cobro de gastos municipales derivados de operativos, traslados y atención médica. Además, habló de la futura implementación de drones para vigilar la zona.“Hicimos un trabajo muy bien articulado con Provincia y Nación, y el objetivo se cumplió”, afirmó. Pinamar choque menor La Prohibición de los UTV, 4x4 y cuatriciclos en "La Frontera" de Pinamar tras el caso Bastián La Justicia de Pinamar dictó una medida cautelar y ordenó suspender de manera inmediata todas las actividades motorizadas que se realizan en los médanos costeros del partido, en especial las desarrolladas con UTV, cuatriciclos, motos y vehículos 4x4, al considerar que implican un riesgo grave e inminente para la vida y la integridad física de las personas. La resolución fue dictada por la justicia civil y comercial de Dolores en el marco de un amparo promovido por el ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Julián Martínez Carignano contra la Municipalidad de Pinamar y alcanza a la zona conocida como “La Frontera” y sectores aledaños como la playa denominada “La Olla”, donde se realizaban pruebas de destreza, competencias formales e informales, carreras, picadas y eventos recreativos. En el fallo, la justicia sostuvo que esas actividades se desarrollaban “sin autorización administrativa, sin delimitación de zonas, sin señalización y sin control permanente”, compartiendo el espacio con peatones, familias y niños. Según se indicó, esa situación derivó en “siniestros viales graves y fatales, algunos de ellos con menores de edad, con consecuencias irreversibles”. Esta instancia se da tras uno de los siniestros viales ocurridos en esas arenas durante el último mes, cuando Bastián Jerez, un niño de 8 años, sufrió lesiones gravísimas en el abdomen, el cuello y la cabeza al chocar un vehículo UTV, en el que viajaba junto a su padre y sin cinturón de seguridad, contra una camioneta. El niño permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata.

