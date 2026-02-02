Venezuela: Delcy Rodríguez nombró como ministra de Turismo a la hija de Diosdado Cabello en busca de apoyo interno + Seguir en









La presidenta interina designó a Daniella Cabello en un cargo destacado dentro del gabinete. Anteriormente fue presidenta de la Fundación Marca País.

Daniella Cabello asume como ministra de Venezuela.

Luego de su asunción tras la captura y extracción de Nicolás Maduro, y mientras negocia la apertura comercial con EEUU, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, continúa haciendo equilibrio entre las figuras de peso del chavismo. En ese contexto, sumó este lunes a su gabinete a la hija del ministro de Interior, Diosdado Cabello, hombre fuerte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Se trata de Daniella Cabello, de 33 años, quien se incorporará al Poder Ejecutivo en el cargo de ministra de Turismo. La mandataria destacó la responsabilidad de Cabello en impulsar el desarrollo y la promoción del sistema turístico nacional. "He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional", dijo.

Rodríguez agradeció a la antecesora en el cargo, Leticia Gómez, por "su valiosa labor al frente de esta importante cartera", aunque afirmó que, a partir de ahora, Venezuela estará "abierta al mundo". Días atrás, el presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó la reapertura del espacio aéreo comercial para permitir que se retomen los vuelos hacia el país sudamericano.

Con el nuevo nombramiento, la presidenta interina busca asegurarse apoyo dentro del Gobierno venezolano entre las principales figuras del partido, a semanas de hacer asumido luego de la captura de Maduro por parte de EEUU.

Quién es Daniella Cabello, nueva ministra de Venezuela En marzo de 2023, Daniella Cabello fue nombrada presidenta de la Fundación Marca País, entidad encargada de proyectar la imagen de Venezuela en el exterior. Sin embargo, es conocida principalmente como cantante y productora musical. En su historial académico figuran estudios universitarios inconclusos en Ciencias Políticas.

En 2024, Cabello fue sancionada por el Gobierno de EEUU por apoyar órdenes de Maduro de “reprimir a la sociedad civil” para declararse ganador de los comicios de ese año “fraudulentamente”. Su padre, Diosdado Cabello, es marcado por EEUU como uno de los principales referentes del partido. Sobre él pesa una recompensa de 25 millones de dólares por su captura. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/delcyrodriguezv/status/2018348718785782129&partner=&hide_thread=false Mi agradecimiento a la compañera Leticia Gómez por su valiosa labor al frente de esta importante cartera. Venezuela, abierta al mundo. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) February 2, 2026 Pese a ello, el nombramiento de la hija del referente chavista, sin experiencia en posiciones similares dentro del sector público, generó suspicacia entre los analistas respecto a un posible nuevo caso de nepotismo, una práctica que, lejos de acompañar un recambio interno, podría ser una reafirmación de las viejas prácticas del país. En el pasado, Maduro designó a las hijas del fallecido Hugo Chávez en diferentes posiciones del Gobierno. María Gabriela Chávez fue nombrada como embajadora alterna ante la ONU, mientras que Rosinés Chávez fue designada titular del Instituto Nacional de Parques (Inparques). En el pasado, la familia Cabello ostentó altos cargos en la administración pública. Marleny Contreras, esposa del poderoso ministro del Interior, ocupó el ministerio de Turismo, misma cartera que ocupará Daniella Cabello, pero en 2015 durante el primer mandato de Maduro luego del fallecimiento de Chávez.