El mejor lugar de Buenos Aires para una pequeña escapada con niños

En Buenos Aires, una propuesta de turismo rural combina naturaleza y recorridos simples, ideal para un plan corto pensado para grandes y chicos.

Una propuesta en Buenos Aires que suma naturaleza y paseo, con un ritmo amable para todas las edades.

En turismo , cada vez pesa más la idea de las escapadas cortas: planes simples, poco viaje y mucha naturaleza . En Buenos Aires , esa tendencia se cruza con propuestas rurales que combinan aire libre y sorpresa, ideales para cortar la semana sin marear a los más chicos con traslados eternos.

A unas dos horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Estancia La Raquel ofrece un entorno que se siente distinto desde la primera mirada: un castillo que aparece en el camino , un parque enorme para explorar y actividades pensadas para que la visita funcione tanto para chicos inquietos como para grandes que necesitan bajar un cambio.

La Estancia La Raquel queda en el partido de Castelli , a 178 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está sobre la Ruta 2 , en el kilómetro 168, y se ubica cerca de la zona de la Estación Guerrero, junto al Río Salado .

La Raquel se instala como plan de turismo en Buenos Aires, con espacios abiertos y un paseo pensado para disfrutar en familia.

Uno de sus sellos es que el castillo se distingue desde el trayecto hacia Mar del Plata, lo que transforma la llegada en parte del paseo. El predio cuenta con 60 hectáreas, un tamaño que permite moverse con calma y encontrar rincones distintos sin sentir que todo se termina en cinco minutos.

Para empezar, se puede recorrer las seis calles principales del lugar , con un paseo tranquilo que ordena la visita y ayuda a que los chicos se entusiasmen sin necesidad de correr de un punto a otro.

Otro plan atractivo es el tour botánico por el parque diseñado por Frederick Forkel. El recorrido suma una mirada distinta del paisaje: se destacan especies de plantas y árboles traídas de otros lugares, además de una huerta orgánica que suele llamar la atención por el contraste con lo que se ve en la ciudad.

La comida también es parte de la experiencia. La propuesta incluye una parrillada tradicional, ensaladas frescas y una merienda campestre, pensadas para pasar varias horas sin apurarse y con ese clima de campo que no se consigue en cualquier lado.

Por último, está el costado más narrativo: conocer la historia de la familia Guerrero, dueña de la estancia, marcada por un pasado trágico y por decisiones que dejaron huella en el lugar. Ese relato le suma contexto a la visita y convierte el paseo en algo más que una salida al aire libre.

estancia-la-raquel (1) Una escapada en Buenos Aires que se apoya en el aire libre y en un recorrido tranquilo, ideal para cortar la rutina con chicos. Foto: Estancia La Raquel

Cómo ir hasta La Raquel

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el camino es directo: se toma la Ruta 2 en dirección a Mar del Plata. La estancia se encuentra sobre esa traza, por lo que el viaje resulta simple incluso para quienes no quieren complicarse con desvíos.

Al llegar al kilómetro 168, se debe doblar en la zona cercana a la Estación Guerrero y seguir las indicaciones hacia el predio. Son unos 180 kilómetros en auto y, según el tránsito, el trayecto ronda las dos horas.