La playa perfecta de Buenos Aires para alejarse de la multitud y descansar de la rutina

Turismo cerca de casa: una playa de Buenos Aires se perfila como opción ideal para cambiar de aire y bajar el ritmo.

En el turismo de escapadas cortas, Buenos Aires también guarda rincones donde el verano se vive sin apuro. En tiempos de búsqueda de destinos de cercanía y planes simples, una playa con perfil de pueblo se convierte en la mejor excusa para cortar con la rutina sin viajar demasiado.

A poco más de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires, Nueva Atlantis se ubica en el Partido de La Costa y propone otra velocidad: calles tranquilas, casas bajas y una franja costera amplia que invita a pasar el día entre mate, caminatas y atardeceres abiertos, lejos del ruido típico de temporada.

Nueva Atlantis está en el Partido de La Costa y se destaca por un ambiente relajado, con playas amplias y un ritmo mucho más calmo que el de las localidades vecinas más concurridas. Es una opción pensada para quienes priorizan el descanso y un plan sencillo frente al mar.

La identidad del lugar se nota en su escala: no hay grandes edificios ni centros comerciales masivos. Predominan las casas bajas, balnearios tranquilos y una costa abierta que permite disfrutar del sonido del mar sin el “fondo” de bocinas y multitudes.

En Nueva Atlantis el atractivo principal pasa por bajar un cambio. Las playas abiertas , con buena amplitud incluso en temporada alta, invitan a instalarse con reposera, mate y sombrilla, y quedarse ahí el tiempo que haga falta.

Una de las postales más buscadas son las caminatas por la orilla. La costa extensa permite recorrerla al amanecer o al atardecer, con espacio de sobra para caminar sin esquivar gente, y con el horizonte bien despejado.

Para quienes disfrutan de un plan más activo, la pesca de costa aparece como un clásico, sobre todo temprano o a la noche. Y durante el día se arma el clima playero de siempre: tejo, vóley o fútbol en la arena, sin que eso se vuelva un caos.

También podés hacer una escapada corta en auto a San Bernardo, Mar de Ajó y Costa Azul que quedan cerca para pasar unas horas y volver a la calma de Nueva Atlantis.

Un rincón de la costa de Buenos Aires que se asocia al descanso, la calma y una experiencia lejos del ritmo habitual del verano. Foto: Maira Benito B Revollo

Cómo ir hasta Nueva Atlantis

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, la ruta más directa arranca por la Autopista Buenos Aires–La Plata. Desde ahí, se continúa por la Ruta Provincial 2 hasta empalmar con la Ruta 63, a la altura de Dolores.

Luego se toma la Ruta 63 hasta conectar con la Ruta 11 y se sigue por esa traza hasta el acceso a Nueva Atlantis. El viaje dura alrededor de 3 horas y media, según el tránsito, y el ingreso se realiza por los accesos señalizados hacia la localidad.