Se despiden los jeans anchos: cuál es la nueva tendencia que llega desde Europa

Durante los últimos dos años, una de las tendencias más virales en el mundo de la moda fue la de los jeans anchos , debido a su comodidad, pero también a su versatilidad a la hora de vestirse.

Sin embargo, según la moda europea, este tipo de prenda está perdiendo terreno y ya definió una de las grandes tendencias para la primavera 2025: los jeans ajustados. Este cambio marca una nueva etapa en la forma de vestir, donde se prioriza el equilibrio entre comodidad, estilo y funcionalidad.

Los diseñadores apuestan por cortes que realzan la figura sin perder confort. Los jeans ajustados siguen la línea natural de las piernas, lo que permite estilizar la silueta sin sumar volumen. A diferencia de los modelos anchos, como el oversize o baggy , no interrumpen la forma del cuerpo con pliegues o exceso de tela.

Esto último, en ocasiones podía resultar molesto para las personas , ya que esos tipos de cortes dejan un exceso en la botamanga , lo que produce que al caminar se pise el pantalón.

Además, los jeans ajustados se adaptan mejor a las prendas superiores más sueltas, como blazers amplios, sweaters con puños marcados o tapados largos. Esta combinación genera un contraste visual que estiliza y moderniza cualquier outfit.

¿Cómo combinar los jeans esta próxima primavera?

Hay varias formas de lucir los jeans ajustados para que quede bien. Una de las recomendaciones para poder combinarlos es usarlos con botas altas, debido a que son ideales para alargar visualmente las piernas. Otra prenda adecuada son los blazers estructurados, los cuales aportan elegancia y equilibrio.

Por otro lado otra prenda destacada son los sweaters oversize, que suman volumen en la parte superior y contrastan con el corte ajustado. Aunque depende del estilo de cada uno. A veces, personas con piernas delgadas optan por usar un jean ancho junto a este tipo de prenda. Otras de las prendas que quedan bien con un pantalón ajustado son las camisas, que le dan un toque de frescura y elegancia al look. Por último, los tapados largos, pueden completar el look con un toque sofisticado.

En cuanto a colores, la tendencia se inclina por tonos oscuros y lavados sutiles. Se dejan atrás los desgastes extremos y los colores claros que caracterizaban a los jeans anchos.

jeans

¿Qué pasa con los jeans anchos?

Los jeans anchos se siguen y se seguirán usando, pero es una tendencia que poco a poco va a desvanecerse para mutar en otra.

Este tipo de pantalones se hicieron muy populares en el último tiempo. Al principio surgieron como jeans con cortes "oversize" o "wide leg", pero a medida que pasó el tiempo, los entusiastas de la moda sintieron que se debería ir un poco más allá: en vez de utilizar pantalones 3 tallas más grande de lo que se debe, lanzaron los corte "baggy", que son incluso más anchos. Estos actualmente abundan en los negocios de ropa. Este año, cuando la moda de los baggy ya se "agotó", comenzaron a fabricar los "balloon" que son similares al baggy, pero con una forma más ancha y redondeada en la zona de las rodillas dando una forma de globo o parábola.

Sin embargo, la caída de este tipo de pantalones responde a una búsqueda de prendas que acompañen mejor la silueta y se adapten a un estilo más refinado. La moda actual busca cortes que definan sin incomodar, y los jeans ajustados cumplen con esa premisa.