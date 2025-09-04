De qué murió Giorgio Armani

El referente mundial de la moda falleció en su domiciliod e Milán. Se había ausentado a los últimos desfiles de su firma debido a su estado de salud.

El mundo de la moda despide al legendario diseñador Giorgio Armani , quien murió el jueves a los 91 años en su domicilio de Milán , según confirmó oficialmente su casa de moda. Reconocido por transformar el "prêt-à-porter" con sus siluetas desestructuradas, Armani dejó una huella imborrable en el estilo contemporáneo.

Su ausencia en los desfiles de junio se atribuyó a un proceso de recuperación por una enfermedad, cuya naturaleza nunca fue revelada . Poco antes de cumplir los 91 años en julio , difundió un mensaje de gratitud hacia quienes lo acompañaban y expresó su intención de regresar al trabajo en septiembre , algo que finalmente no pudo concretar.

Al anunciar su fallecimiento, el Grupo Armani expresó: “ El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo ”.

Según trascendió, en las semanas previas a su muerte una infección pulmonar lo obligó a ser hospitalizado y luego a guardar reposo en su vivienda de la Via Borgonuovo , lo que le impidió participar en el desfile masculino de alta costura de junio, una ausencia inusual en un creador que siempre estuvo presente en los talleres.

“El rey Giorgio”, ícono eterno de la moda

Apodado “El rey Giorgio”, fue considerado una figura central de la moda internacional y un símbolo de la elegancia atemporal. Su mirada innovadora puso en primer plano a la mujer y su libertad, generando estilos que trascendieron décadas y redefinieron el concepto de sofisticación.

El propio grupo empresarial reveló que Armani estaba organizando un evento especial para conmemorar los 50 años de la marca Giorgio Armani durante la próxima Semana de la Moda de Milán, previsto para este mes.

Para la despedida se prevé la instalación de una cámara funeraria abierta al público en Milán durante el fin de semana. Posteriormente, se realizará una ceremonia privada en una fecha que aún no fue confirmada.

Su legado en el estilismo

Armani guardaba el título de ser el primer gran diseñador en vincularse de forma expresa con las red carpets más importantes del mundo, ya fuera en Hollywood o en Festivales de Cine como el de Cannes o Venecia.

Entre los looks más recordados del diseñador, se incluye el icónico look de la actriz Julia Roberts con traje y corbata, a la par del pelo suelto, en una entrega de los Golden Globes de 1990.

Como amante del cine, siempre sintió una especial admiración por el glamour y la magia del Séptimo Arte. Gracias a ese amor, mantuvo una sólida amistad con muchas actrices y celebridades de distintas épocas, desde Sophia Loren a Penélope Cruz, Naty Abascal o Cate Blanchett.

A nivel estilístico, Giorgio destacó por ser pionero en varios aspectos del diseño: rompió con los moldes de la moda asociada al género, creando el traje de chaqueta para mujer y de la chaqueta sobre todo.

"El signore Armani era así: un gran amante y defensor de la comodidad ante todo. Y unida siempre a esa elegancia de la que él siempre hizo gala, ya fuera con un traje impecable, o con otro de sus outfits emblemáticos", describió la revista Elle.