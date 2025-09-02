Vogue designó a la sucesora de Anna Wintour: quién es Chloe Malle

La mujer de 39 años, hija de una actriz y un director de cine, trabaja en la revista desde 2011. Según declaraciones, seguiría codo a codo con Wintour y su línea editorial.

Tras dejar su puesto como editora de la revista de moda de EEUU Vogue , luego de más de 30 años de carrera, Anna Wintour ya tiene sucesora. La mujer que tomará el lugar de la icónica revista es la estadounidense Chloe Malle.

La mujer, que es hija de la actriz Candice Bergen y del director de cine Louis Malle, comenzó a colaborar en Vogue en 2011, escribiendo sobre bodas y crónicas sociales neoyorquinas, a la par de otros medios como The New York Times o WWD, entre otros.

Hace dos años, Malle entró en plantilla de Vogue y actualmente coordinaba la web, a la par de copresentar el podcast semanal de la cabecera, Run through with Vogue.

En un comunicado anunciando la noticia, Malle afirmó haber trabajado en todas las plataformas durante su tiempo en la revista: "Vogue ya me moldeó; ahora me entusiasma la posibilidad de moldear Vogue", declaró.

"Estoy muy emocionada de seguir trabajando con ella, como su mentora, pero también como su alumna, mientras nos guía a nosotros y a nuestro público adonde nunca antes hemos llegado", dijo Anna Wintour sobre la llegada de Chloe al puesto.

Si bien aún no se conoce cuándo se producirá el pase de Malle como directora de la revista, Wintour no abandonará definitivamente el panorama. En declaraciones a The New York Times, Malle afirmó tener planes propios para la revista pero alineados con la visión de Wintour a la cabecera.

Esto significa tener menos periodicidad impresa, fidelizar a la audiencia digital y reducir los textos en web a los estrictamente necesarios. Esto significa centrarse en colaboraciones con marcas en redes, eventos y demás acciones colaterales.

Anna Wintour dejó su puesto como editora jefe de Vogue EEUU tras 37 años

Wintour dejó su cargo de editora en jefe de la revista Vogue estadounidense después de 37 años, en junio de este año. La noticia, confirmada por el medio WWD, pone fin a una era en la que Wintour no sólo transformó la publicación en un referente cultural, sino que también se convirtió en una figura de poder indiscutible en la industria.

Aunque por entonces se anunció que seguirá vinculada a la empresa como directora global de contenido, su salida del puesto editorial más emblemático de la moda abre una nueva etapa para Vogue y para el periodismo especializado.

Wintour no solo dirigió Vogue, la transformó. Bajo su liderazgo, la revista pasó de ser una publicación de moda tradicional a convertirse en un fenómeno cultural. Fue pionera en llevar a celebridades del cine, la música y la política a la portada, rompiendo con la norma de usar exclusivamente modelos. Su apuesta por figuras como Michelle Obama, Beyoncé o Kim Kardashian generó tanto admiración como controversia, pero siempre mantuvo a Vogue en el centro de la conversación pública.