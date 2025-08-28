Solo 12 minutos con resultados efectivos: el entrenamiento de Helen Mirren para mantenerse en forma a los 80 años







Un increíble método de ejercicios para entrenar de manera completa, intensa y eficaz: de qué se trata.

La impactante rutina de entrenamiento de la actriz.

En caso de no contar con mucho tiempo para la actividad física no hay que rendirse. Existe un entrenamiento que sólo dura 12 minutos y ejercita todas las partes del cuerpo de manera progresiva. Este es el secreto de Helen Mirren, la actriz británica que lleva 60 años de carrera y siempre se mantuvo en perfecto estado físico.

Por lo que se conoce, este programa se llama XBX y fue realizado por la Real Fuerza Aérea Canadiense (RCAF). Su nombre significa "10 ejercicios básicos" (X Basics Xercises) y fue ideado por el doctor Bill Orban con el objetivo de mejorar la condición física de las mujeres en las fuerzas armadas.

Helen Mirren El secreto de la actriz para mantenerse en forma: un entrenamiento militar.

Cómo es el entrenamiento XBX de la Fuerza Aérea Canadiense El plan XBX consta de 48 niveles divididos en 4 tablas. Cada una tiene 10 ejercicios que trabajan en las diferentes áreas del cuerpo. Los primeros cuatro ejercicios están diseñados para la flexibilidad y movilidad, los siguientes están enfocados en entrenar los músculos abdominales, de las piernas, brazos y espalda. El último, que combina correr en el lugar con ejercicios de salto, está destinado a la capacidad cardiovascular.

Uno de los aspectos más destacados de este ejercicio es su alta accesibilidad, no requiere equipos ni instalaciones especiales, lo que lo hace ideal para quienes prefieren ejercitarse en casa. Por otro lado, su duración de 12 minutos lo hace ideal para personas con agendas ocupadas.

De todas maneras, si bien es útil para quienes quieran mejorar la movilidad y la resistencia muscular, Helen admite que no lo es tanto para aquellos que buscan desarrollar fuerza o musculatura significativa. En ese sentido, comentó que el programa masculino equivalente, llamado 5BX podría ofrecen un mayor desafío, ya que incluye movimientos más avanzados como flexiones con aplauso y abdominales en V, entre otros.

