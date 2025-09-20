Sumalo a tu entrenamiento: el ejercicio perfecto para fortalecer las piernas si tenés más de 60 años







El entrenamiento del tren inferior es fundamental para evitar riesgos de caídas y mantener un bienestar prolongado.

Un entrenamiento ideal para fortalecer el tren inferior.

A partir de los 60 años, mantener una rutina de entrenamiento no es solo cuestión de estética, sino de salud, funcionalidad y calidad de vida. El paso del tiempo trae consigo pérdida de masa muscular, disminución de la densidad ósea y menor elasticidad, lo que puede afectar la movilidad, el equilibrio y la capacidad para realizar tareas cotidianas con autonomía.

Fortalecer el tren inferior se vuelve clave para prevenir caídas, conservar la independencia física, mejorar el metabolismo y reducir molestias articulares. En ese sentido, existe un ejercicio específico que tiene ventajas especiales: permite trabajar los músculos de las piernas de forma segura y controlada en el gimnasio.

Prensa para piernas Este es uno de los entrenamientos más completos para el tren inferior.

El ejercicio clave para fortalecer tus piernas en el gimnasio El mejor ejercicio de fuerza recomendado para mayores de 60 años es la prensa de piernas en máquina. Este movimiento guiado permite ajustar la carga progresivamente según la capacidad individual, reducir la tensión en la espalda y en la columna, y trabajar los cuádriceps, glúteos y pantorrillas de forma efectiva.

Al no implicar esfuerzo directo sobre la espalda baja ni requerir equilibrio extremo, la prensa de piernas ofrece una opción más segura para quienes tienen poca experiencia o limitaciones físicas. Además, contribuye a mejorar la postura, la movilidad general y la estabilidad al caminar o subir escaleras.

Las claves a tener en cuenta antes de comenzar tu entrenamiento Antes de empezar, es fundamental consultar con un profesional de la salud para asegurarte de que estás en condiciones de realizar ejercicios de fuerza, y en lo posible trabajar con un entrenador que pueda guiarte. Un chequeo médico y evaluación física evitarán complicaciones innecesarias. También es imprescindible calentar de forma adecuada, comenzar con cargas bajas, ejecutar los movimientos con técnica controlada y aumentar gradualmente la intensidad conforme el cuerpo lo tolere. Estas prácticas ayudarán a minimizar el riesgo de lesiones, optimizar los resultados y asegurar que el entrenamiento tenga efecto sostenido.

