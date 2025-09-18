Una silla y 10 minutos: el popular entrenamiento que es tendencia entre los mayores de 50 años







Cuando se llega a una edad avanzada, se vuelva más difícil realizar ejercicios de fuerza de manera regular.

La utilización de silla brinda seguridad para un entrenamiento mejor.

El entrenamiento es clave para mantener la salud: mejora la función cardiovascular, ayuda a controlar el peso, refuerza músculos y huesos, y también tiene efectos positivos en el ánimo y la memoria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana para adultos para reducir riesgos de enfermedades crónicas.

Si no se dispone de mucho tiempo ni de equipo, una solución práctica es usar una silla como herramienta central: con ella se puede armar una rutina breve pero efectiva, ideal para quienes tienen 50 años o más, que combine fuerza, movilidad y equilibrio.

Ejercicios en Silla Una forma de hacer más seguro el entrenamiento y accesible para todos.

Una rutina de entrenamiento completa con solo una silla Existe todo tipo de ejercicios que se pueden realizar utilizando una silla. Esto hace que sean más seguros y de bajo impacto, por lo que se hacen más accesibles para personas mayores o con movilidad reducida. Entre ellos podemos destacar:

Sentadillas con apoyo Fondo de tríceps Abdominales sentados Elevación de piernas sentado Giros de torso sentado Set up con silla (subir y bajar) Flexiones inclinadas apoyado en la silla Estiramientos con silla

Con una combinación de aproximadamente 10 minutos de estos ejercicios, se puede crear una rutina diaria ideal para entrenar la fuerza, flexibilidad y la resistencia sin mayores riesgos. Un ejemplo podría ser: 10 sentadillas con apoyo

10 fondos de tríceps

10 abdominales sentados

10 flexiones inclinadas apoyado en la silla Repetir esta serie de ejercicios 3 veces, con descansos cortos entre cada ejercicio (por ejemplo 10-15 segundos), para completar los 10 minutos.

