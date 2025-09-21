Día de la Paella: los mejores restaurantes de Buenos Aires para disfrutar del plato español

Este sábado 20 de septiembre, Buenos Aires se llena de aromas mediterráneos con la celebración del Día de la Paella . Diferentes restaurantes de la ciudad preparan propuestas especiales fuera de carta, combinando tradición española, ingredientes frescos y recetas exclusivas que no se encuentran en su menú habitual. Desde gigantescas paelleras en Palermo hasta arroces a la leña en la Costanera, cada lugar ofrece una experiencia única que une gastronomía y disfrute en grupo.

Desde la clásica combinación de mariscos hasta versiones innovadoras con carnes y vegetales, la ciudad ofrece opciones para todos los gustos. Espacios emblemáticos como Bilbao, La Pescadorita, Granero y Ostende despliegan creatividad y técnica culinaria, con platos pensados para compartir y maridajes que realzan cada bocado. La celebración del Día de la Paella se transforma así en un recorrido por los sabores del Mediterráneo sin salir de Buenos Aires.

El sábado 20 de septiembre, Bilbao celebra el Día de la Paella sacando su cocina a la emblemática vereda de Thames y Costa Rica. Por segundo año consecutivo, el chef Leo Leyell cocinará en vivo en paelleras gigantes una receta clásica de pescados y mariscos que no forma parte de la carta habitual. El espectáculo comienza con la base de arroz bomba nacarado junto a cebolla, ajíes y ajo, perfumados con pimentón dulce y azafrán. A eso se suman calamares, abadejo, mejillones, almejas y langostinos pelados, que se cocinan lentamente en caldo de pescado.

El cierre llega con langostinos enteros, arvejas y un toque de aceite de oliva para darle brillo y frescura. El menú especial se servirá en dos turnos —al mediodía, de 12 a 16 h, y por la noche, de 20 a 23 h—, con un valor de $35 000 por persona e incluye, además de la paella como plato principal, bebida a elección (una copa de vino, vermouth de la casa o bebida sin alcohol), postre de helado de aceite de oliva y una copa de espumante María Codorniú de cortesía. Una experiencia que combina tradición española y espíritu porteño en pleno Palermo.

Dirección: Thames 1795, Palermo.

COSTA7070

Costa7070 - Paella (1)

En la Costanera Norte porteña, frente al Río de la Plata, Costa7070 despliega cada domingo al mediodía un ritual que une la tradición mediterránea con el litoral argentino. El proyecto de Pedro Bargero e Inés De Los Santos convirtió a las paellas en uno de sus sellos más fuertes: arroces secos, de capa fina, elaboradas con arroz del litoral y terminadas a la leña, para lograr un sabor profundo y ahumado que llega a la mesa en la paellera, con caldos un poco más densos, donde “se busca una melosidad y una caramelización del arroz que habitualmente no se encuentra”, en palabras del chef.

Entre las variedades, la Paella de Mar es la que mejor representa ese cruce de culturas: sofrito de liliáceas, caldo intenso de mariscos, pesca blanca y frutos de mar que se integran en un bocado lleno de capas. Una preparación para compartir, pensada para 2 o 4 personas, que invita a sumergirse en la costumbre de comer directo de la paellera, cuchara en mano.

Además, cada domingo se pueden encontrar versiones igual de atractivas como la Paella de Hongos (vegetales de temporada y caldo de vegetales asados), la original Paella de Milanesa con bife de chorizo empanado o la Paella del Día, que cambia según el producto disponible. Todo acompañado por alioli extra, ideal para jugar con los matices de sabor. Importante: no olvidar seguir las recomendaciones del Manual para comer Paella, se prohíbe el uso de tenedores y de limón sin permiso.

Dirección: Av. Rafael Obligado 7070, Costanera Norte.

LA PESCADORITA

La Pescadorita (2)

En Palermo late un rincón que rinde homenaje al mar: La Pescadorita, un restaurante con quince años de trayectoria que convirtió a la paella en una de sus banderas más celebradas. Entre sus especialidades se encuentran dos propuestas bien diferenciadas. Por un lado, la clásica paella de pescados y mariscos, con langostinos, mejillones, calamares y pesca del día, que se integran con arroz bomba, sofrito, vino blanco y azafrán, logrando ese socarrat crocante tan buscado.

Por el otro, la versión de pulpo al ajillo, que suma chipirones, brócoli y setas para quienes disfrutan de sabores más intensos y profundos. Para acompañar, la carta invita a elegir entre un vino blanco bien fresco o un cóctel de autor como Espuma de Mar —a base de gin, almíbar de naranja, frutas de estación y jugo de limón— que resalta cada bocado con frescura cítrica. La experiencia se completa en un salón colorido, que exhibe murales con motivos marinos, luces acogedoras, sillones de pana celeste y una atmósfera cálida que transporta a un viaje mediterráneo sin salir de Buenos Aires.

Dirección: Humboldt 1905, Palermo.

GRANERO

GRANERO

El próximo sábado 20 de septiembre, Granero se viste de fiesta para rendir tributo a la paella, uno de los platos más emblemáticos de la cocina española. Para la ocasión, se estrenará una paellera hecha especialmente a mano, en acero martillado, cuya superficie marcada permite una cocción pareja y un sabor inconfundible. En ella se preparará una receta que combina tradición y calidez familiar: mariscos frescos, pollo, cerdo, un caldo de vegetales profundo, arroz seleccionado y azafrán español, que juntos logran un equilibrio entre mar y tierra.

Este plato, que no figura en la carta habitual, se servirá en porciones generosas para compartir en la mesa festiva. Como maridaje, la propuesta invita a acompañar cada bocado con el cóctel de autor Pink Tonic Granero Gin, elaborado con Gin Spirito Blu macerado con frutos rojos, tónica Schweppes y un garnish fresco de frutillas y menta, que aporta frescura y un toque diferente al paladar. Una oportunidad especial para celebrar la gastronomía en un entorno natural y cálido.

Direccion: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre.

OSTENDE

Ostende - Paella 2

Para celebrar el Día de la Paella, Ostende ofrecerá una paella fuera de carta durante el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre desde el mediodía. El espacio inspirado en los bodegones costeros unirá el festejo de este plato mediterráneo con el de la Primavera, con una propuesta que une la buena gastronomía con el encuentro, ya que se podrá disfrutar de porciones a precio promocional.

Esta preparación especial incluye arroz doble Carolina, que se cocina lentamente sobre un fondo aromático de cebolla, morrones asados y tomate en cubos y se realza con azafrán. Luego se suman langostinos, chipirones, calamares y mejillones impregnados por un caldo de mariscos y un toque de vino blanco. Se puede maridar con la variada selección especial de vinos que presenta el menú. La carta habitual también presenta una paella que incluye arroz negro, mejillones, pollo y un exquisito alioli de morrón.

Dirección: Virrey Loreto 3303, Colegiales.